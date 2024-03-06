Las temperaturas en Perú no ocasionaron que esas suelas de zapatos se derritieran

Las suelas derretidas por el calor no suelen tener el aspecto pegajoso que muestra el clip.

Circula un video en Instagram en el que se ven las piernas de una persona que camina sobre el asfalto. La suela de sus zapatos deportivos parece derretirse un poco en cada paso y el texto que acompaña la grabación dice: “Está caliente en Perú”. Pero es falso que las temperaturas actuales en ese país ocasionaran la apariencia pegajosa de esas suelas. El video circula, al menos, desde 2023 y la temperatura necesaria para derretir una suela, según informan expertos, está muy lejos de las registradas en Perú.

PUBLICIDAD

Lo verificamos con una búsqueda de palabras clave en Google, búsquedas inversas de imágenes en Google Lens y la explicación dada a elDetector de un químico industrial y de un experto en plásticos.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:



Con una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens, hallamos que el video de los zapatos supuestamente derritiéndose circula al menos desde 2023 y se ha relacionado con el calor en Arizona y Louisiana, así como también en Medellín, Colombia. La mayor cantidad de publicaciones provienen de TikTok y algunas de ellas incluyen la etiqueta #meme (imagen o video distorsionado con fines caricaturescos).

Con las palabras clave en inglés melting shoes Arizona 2023 (zapatos derritiéndose Arizona 2023), encontramos que en medios locales publicaron la noticia de que en julio de 2023 a un bibliotecario se le desprendió la suela del zapato por el calor en Chandler, Arizona, pero por la imagen vemos que no se trata del mismo caso que circula en Instagram. Los zapatos del hombre en Chandler se desprendieron a pedazos y el aspecto es diferente al pegajoso que muestra el video de Instagram .

PUBLICIDAD

Expertos afirman que no es consecuencia del asfalto caliente

El químico industrial Paul Frail , investigador superior avanzado en Veolia Water Technologies & Solutions, explicó por correo electrónico a elDetector que los zapatos y sandalias están hechos de una variedad de materiales : poliuretano, caucho, cuero y otros polímeros reticulados. La reticulación implica una reacción química entre cadenas de polímeros que hace que se unan. Frail indica que “la reticulación da como resultado las propiedades físicas del material: dureza, amortiguación, puntos de fusión [temperatura a la que un material en estado sólido se funde]. Existen rangos de puntos de fusión para estos materiales y la mayoría tiene puntos de fusión iguales o superiores a 180 °C [356 °F]”.

PUBLICIDAD

Frail ofrece otros argumentos que sugieren que lo que se ve en ese video no es consecuencia de una temperatura ambiental.

“La mayoría de los relatos sobre fallas en los zapatos debido al calor muestran fotografías en las que el adhesivo / pegamento se rompe y los materiales comienzan a separarse entre sí”, comenta. Agrega que “el individuo tiene un video perfecto, cuando la mayoría de los relatos sobre fallas en los zapatos en el calor ocurren de manera repentina e inesperada. También hay huellas de sustancias pegajosas a los lados de los tacones traseros que indican que se frotó algo parecido a alquitrán en la parte inferior de los zapatos”.

Desde Mexpolimeros , una empresa mexicana del sector de plásticos, el gerente técnico, Giovanni Casella, respondió a elDetector que las suelas del video que estamos verificando son de poliuretano con otras mezclas. “Normalmente este material se reblandece, no se funde a unos 80 °C [176 °F ]. Si la persona estuviese caminando sobre el asfalto [con una temperatura] arriba de 120 °C [248 °F] , esto podría tener sentido, aunque no tan evidente como en el video. Eso no puede pasar. Probablemente hicieron el efecto poniendo la suela en un horno, por encima de 130 °C [266 °F]”, agregó.

PUBLICIDAD

Conclusión

Es falso que las temperaturas en Perú ocasionaran que unas suelas de zapato se derritieran, como afirman en Instagram. El video en el que se ve a una persona con zapatos negros caminando por el asfalto y dejando huellas viscosas, circula al menos desde 2023 y se ha atribuido al calor en Arizona, en Louisiana y hasta en la ciudad de Medellín, Colombia. Expertos químicos y del sector de polímeros explicaron a elDetector las razones por las que no es posible que las suelas se derritan de esa forma como se ve en el video. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

PUBLICIDAD