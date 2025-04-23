Cambiar Ciudad
Esa supuesta fotografía del papa Francisco abrazando a Madonna NO es real: fue generada con IA

Usuarios de X (antes Twitter) han compartido una supuesta imagen de la cantante junto al recién fallecido pontífice afirmando que se trata de un retrato, pero eso no es correcto.

Abril Mulato Salinas 's profile picture
Por:Abril Mulato Salinas
La cantante y un artista digital compartieron la imagen en diciembre de 2024.
Imagen Arlene Fioravanti Müller (arte) / iStock / Captura de X.

En X (antes Twitter) circula una imagen del papa Francisco, quien falleció el 21 de abril de 2025, sonriendo y abrazando a la cantante estadounidense Madonna, pero esta es falsa. Analizamos la supuesta fotografía y confirmamos que fue generada con inteligencia artificial (IA).

“Falleció el Papa Francisco [ sic]. El Papa [ sic], fotografiado recientemente con Madonna, falleció tras una crisis respiratoria prolongada”, dice el mensaje de X que acompaña la imagen que muestra a la cantante vestida de negro y posando con el religioso, quien aparentemente está sonriendo y la está abrazando.

La fotografía fue creada con IA

Desde elDetector realizamos una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens y encontramos que la imagen comenzó a circular el 13 de diciembre de 2024. Diversos reportes de medios de comunicación la compartieron para informar que la cantante la había publicado en sus historias de Instagram junto con la frase: "Entrando al fin de semana como…”.

Por ejemplo, la historia del Daily Mail señala que publicó una segunda “foto falsa” en la que la cantante aparece vestida con un corsé negro y varias joyas alrededor del cuello y también junto al papa Francisco, quien aparece agarrando a la cantante por la cintura con la frase: "Se siente bien ser vista...", sobre la foto. También una columna del Telegraph se refiere a las imágenes de Madonna y el papa como una “serie de fotos de IA”.

Otra historia publicada en la Revista MagIA asegura que el autor de las imágenes es el artista RickDick. En la historia compartida por el Daily Mail se incluyen capturas de pantalla de las historias de Instagram de Madonna que muestran al papa y se incluye el nombre de usuario @rickdick_.

Buscamos en el perfil de Instagram de dicho usuario y encontramos que este publicó las dos fotografías de Madonna y el papa Francisco también el 13 de diciembre de 2024 junto con la frase: “Ma.i.donna y el Papa. Gracias, Madonna”.

En la descripción de su perfil de Instagram se incluyen dos palabras: “artista” y “meme”. Tras revisar las publicaciones del feed confirmamos que comparte imágenes generadas con IA, deepfakes –una tecnología que permite recrear el rostro y la voz de una persona para suplantarla– y fotos manipuladas digitalmente.

Herramientas confirmaron que es IA

Desde elDetector analizamos además la imagen con herramientas de detección de IA para verificar su autenticidad. La herramienta gratuita WasitAI determinó que hay evidencia sustancial de que la imagen o una parte importante de ella fue creada con IA.

También Sightengine, otra herramienta gratuita, determinó con un 99% de probabilidad que la imagen fue intervenida mediante IA y, por último, IsitAI determinó igualmente que existe un 99% de probabilidad de que el gráfico hubiese sido creado con inteligencia artificial.

Conclusión

Es falsa la fotografía que supuestamente muestra al papa Francisco abrazando a la cantante estadounidense Madonna. La imagen fue creada originalmente con inteligencia artificial (IA) y compartida por Madonna y por el propio creador el 13 de diciembre de 2024. Además, tres análisis de detección de inteligencia artificial arrojaron que la imagen es una creación digital. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

elDetectorFalsoPapaPapa Franciscomuerte Papa FranciscoMadonnaMadonna Inteligencia ArtificialRedes Sociales

