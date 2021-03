"¿Así quieres vivir tu vida?": Un video muestra a un niño de 5 años presuntamente detenido, esposado y amenazado por la policía

Con una duración de 51 minutos, el video -publicado el pasado viernes en Youtube- muestra al niño recargado en un automóvil dentro de un área residencial antes de ser llevado de vuelta a la escuela en la patrulla, mientras sollozaba y decía que no quería volver. “No quiero escuchar. No me importa si no quieres ir a la escuela. No tienes esa opción, ¿entiendes?”, dice un policía al darse cuenta que el pequeño estaba a punto de llorar.