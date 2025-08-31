Giuliani es hospitalizado con “vértebra fracturada, laceraciones y contusiones" tras accidente automovilístico

Video De héroe a acusado de conspiración: La caída de Rudy Giuliani desde el 11-S

Rudy Giuliani se está recuperando de una fractura de vértebra y otras lesiones tras un accidente automovilístico en New Hampshire, dijo el domingo un portavoz del exalcalde de la ciudad de Nueva York.

El vehículo de Giuliani fue chocado por detrás mientras viajaba por una autopista el sábado por la noche, según una declaración publicada en X por Michael Ragusa, jefe de seguridad de Giuliani.

“Sufrió lesiones, pero está de buen ánimo y se está recuperando estupendamente”, dijo Ragusa, y agregó: “Este no fue un ataque dirigido”.

En años recientes Giuliani ha sufrido varios reveses legales luego de que tuvo que entregar activos para satisfacer una sentencia por difamación de $148 millones otorgada a dos trabajadoras electorales de Georgia.

En 2023 fue declarado responsable de difamar a sus clientes al acusarlas falsamente de manipular las papeletas durante las elecciones presidenciales de 2020, haciendo eco de las falsedades sobre los comicios impulsadas por el entonces candidato derrotado Donald Trump. Tras cumplir la sentencia por la que tuvo que entregar múltiples bienes, muchos de ellos artículos de lujo, el exalcalde se declaró en quieba.

Vértebra fracturada, laceraciones, contusiones

Giuliani, de 81 años, fue llevado a un centro de traumatología cercano y está siendo tratado por lesiones que incluían "una vértebra torácica fracturada, múltiples laceraciones y contusiones, así como lesiones en el brazo izquierdo y la parte inferior de la pierna", según Ragusa.

Antes del accidente, Giuliani había sido "avisado por una mujer víctima de violencia doméstica" y contactó a la policía en su nombre, dijo Ragusa.

Giuliani estaba en un auto alquilado y “nadie sabía que era él”, dijo también Ragusa en la publicación en X.

Otro portavoz de Giuliani, Ted Goodman, y la policía estatal de New Hampshire no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios y más detalles sobre el accidente.

“Gracias a todos los que me han contactado desde que supieron de mi padre”, escribió Andrew Giuliani, hijo de Rudy Giuliani, en una publicación en X. “Sus oraciones son muy importantes”.

