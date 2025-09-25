Starbucks anuncia cientos de despidos y cierre de tiendas en EEUU

Video Incendio en un club nocturno deja más de 50 personas muertas: unas bengalas provocaron la tragedia

El gigante de cadenas de cafetería Starbucks anunció el cierre de un número significativo de tiendas en el país y la eliminación de cientos de empleos en Estados Unidos y Canadá.

"Estamos reduciendo aún más la plantilla y los gastos del sector no minorista. Esto incluye la difícil decisión de eliminar aproximadamente 900 puestos de socio no minorista y cerrar muchas vacantes", dijo la empresa.

PUBLICIDAD

En un comunicado, el director ejecutivo Brian Niccol, dijo que la medida forma parte de un esfuerzo por revitalizar la cadena.

"Cerrar cualquier local es difícil"

En su comunicado, Niccol dijo que los cierres representarán el 1% de las operaciones de la cadena en América del Norte.

"Esta es una acción más significativa que entendemos que afectará a socios y clientes. Nuestras cafeterías son centros de la comunidad, y cerrar cualquier local es difícil", dijo el ejecutivo.

De acuerdo con el directivo, la cadena cerrará el año fiscal con casi 18,300 locales en Estados Unidos y Canadá.

"En el año fiscal 2026, aumentaremos el número de cafeterías que operamos a medida que continuamos invirtiendo en nuestro negocio. Durante los próximos 12 meses, también planeamos modernizar más de 1,000 locales para incorporar mayor textura, calidez y diseño en capas", agregó.

Comenzarán notificaciones de despidos esta semana

Niccol dijo que los empleados que perderán su trabajo serán notificados esta semana por parte de la empresa.

"Nos esforzamos por ofrecer traslados a ubicaciones cercanas siempre que sea posible y actuaremos con rapidez para ayudar a los socios a comprender las oportunidades que podrían estar disponibles", sostuvo Niccol.

A quienes la empresa no pueda ofrecerles una transferencia a otro local, serán indemnizados.

"También esperamos dar la bienvenida a muchos de estos socios a Starbucks en el futuro, a medida que se abran nuevas cafeterías y aumente el número de socios en cada local", dijo Niccol

PUBLICIDAD

Más despidos de otras áreas

Además de los empleados de las tiendas, la empresa también terminará con la relación laboral con otros trabajadores de la empresa.

"En segundo lugar, estamos reduciendo aún más la plantilla y los gastos del sector no minorista. Esto incluye la difícil decisión de eliminar aproximadamente 900 puestos de socio no minorista y cerrar muchas vacantes", dijo el ejecutivo en el boletín.

Esos empleados, que no trabajan directamente en las tiendas, serán notificados el viernes de sus despidos.

"Ofreceremos generosos paquetes de indemnización y apoyo, incluyendo extensiones de beneficios", dijo la empresa. "A menos que su trabajo requiera específicamente que usted esté en la oficina, le pedimos que trabaje desde casa hoy y mañana".

Pasos a seguir

En el boletín, el ejecutivo dijo que la empresa está modificando la forma en la que operan muchas de sus tiendas, para mejorar la atención al cliente.

"En los casos en que hemos invertido en más horas de trabajo para nuestros socios, para que haya más socios trabajando en las horas punta, hemos observado mejoras en las transacciones, las ventas y los tiempos de servicio, además de socios más satisfechos y comprometidos", dijo Niccol.

El directivo dijo estar consciente de que los cambios afectan a los empleados y sus familias, pero sostuvo que las modificaciones son "necesarias".

"Creo que estos pasos son necesarios para construir un Starbucks mejor, más fuerte y más resiliente que profundice su impacto en el mundo y genere más oportunidades para nuestros socios, proveedores y las comunidades a las que servimos.

PUBLICIDAD

"A los socios que se marcharán, quiero expresarles mi más sincero agradecimiento. A quienes continúan con nuestra reestructuración, agradezco profundamente su compromiso para ayudarnos a regresar a Starbucks".

Las quejas de los empleados

La plantilla laboral de Starbucks ya había denunciado problemas en las operaciones. Por ejemplo, en mayo más de 2,000 baristas más de 2,000 baristas en 120 tiendas estadounidenses se declararon en huelga por varios días para protestar contra el nuevo código de vestimenta.

Starbucks Workers United, el sindicato que representa a los trabajadores estadounidenses del gigante del café, dijo que las exigencias de la empresa en cuanto al código de vestimenta eran injustas.

Starbucks había impuesto nuevas restricciones a mediados de mayo sobre lo que sus baristas pueden usar debajo de sus delantales verdes. El código de vestimenta exige que los empleados de las tiendas operadas y autorizadas por la compañía en EE. UU. y Canadá usen una camisa negra lisa y pantalones vaqueros caqui, negros o azules.

Bajo el código de vestimenta anterior, los baristas podían usar una gama más amplia de colores oscuros y camisas estampadas. Starbucks afirmó que las nuevas normas harán que sus delantales verdes destaquen y crearán una sensación de familiaridad para los clientes, a medida que busca establecer un ambiente más cálido y acogedor en sus tiendas.

Mira también: