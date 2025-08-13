Cambiar Ciudad
Animales

A qué se deben los extraños “tentáculos” en las caras y bocas de los conejos "zombis" de Colorado

Se trata del virus de papiloma de conejo que, de acuerdo con la Universidad de Missouri, es común en los conejos de cola de algodón. El virus se transmite a estos animales a través de la picadura de artrópodos como garrapatas y chinches.

Por:
Univision
Video La preocupante aparición de conejos con extraños tentáculos en la cabeza

La aparición de varios conejos silvestres con “tentáculos” creciéndoles principalmente en la cabeza causó alarma en la población de Colorado, por la preocupación de que se debe a una enfermedad contagiosa que podría afectar a los humanos o a sus mascotas.

Publicaciones que se hicieron virales en redes sociales muestran a varios conejos que parecen animales zombis salidos de un capítulo de The Last of Us: con una especie de extremidades saliendo de sus bocas o caras.

Este virus causa lesiones ásperas que parecen verrugas y aparecen a menudo en las orejas, párpados, cuello, y en menor medida en el abdomen.
Este virus causa lesiones ásperas que parecen verrugas y aparecen a menudo en las orejas, párpados, cuello, y en menor medida en el abdomen.
Imagen Especial

Sin embargo, las autoridades locales ya aclararon que, aunque el aspecto de estos “conejos con tentáculos” sea aterrador, la enfermedad que los afecta no es contagiosa para los seres humanos.

PUBLICIDAD

Más sobre Animales

Un agente captura a un caimán con sus manos y lo traslada en su patrulla: le abrochó el cinturón de seguridad
0:40

Un agente captura a un caimán con sus manos y lo traslada en su patrulla: le abrochó el cinturón de seguridad

Sucesos
El insólito momento en que un cocodrilo trepa intrépidamente a un árbol para escapar de un rival
0:35

El insólito momento en que un cocodrilo trepa intrépidamente a un árbol para escapar de un rival

Sucesos
Turistas intentan ahuyentar a un caimán aventándole un zapato y el animal se lo roba
0:58

Turistas intentan ahuyentar a un caimán aventándole un zapato y el animal se lo roba

Sucesos
Encuentran hasta 400 conejillos de indias en una casa de Los Ángeles en condiciones insalubres
1:08

Encuentran hasta 400 conejillos de indias en una casa de Los Ángeles en condiciones insalubres

Sucesos
Arrestan a un hombre que secuestró a la gallina de su exnovia: fue detenido con el animal en las manos
0:42

Arrestan a un hombre que secuestró a la gallina de su exnovia: fue detenido con el animal en las manos

Sucesos
Bowie, el perro Uber que brinda felicidad a los pasajeros y es toda una celebridad en internet
0:55

Bowie, el perro Uber que brinda felicidad a los pasajeros y es toda una celebridad en internet

Sucesos
Por qué el sacrificio de una ardilla 'influencer' desató una polémica en Nueva York
3 mins

Por qué el sacrificio de una ardilla 'influencer' desató una polémica en Nueva York

Sucesos
En video: Biólogos captan a una pitón devorando a un ciervo de 77 libras en Florida
0:54

En video: Biólogos captan a una pitón devorando a un ciervo de 77 libras en Florida

Sucesos
El caso de la mujer que tuvo que huir de su propia casa tras ser acosada por 100 mapaches hambrientos
2 mins

El caso de la mujer que tuvo que huir de su propia casa tras ser acosada por 100 mapaches hambrientos

Sucesos
Un repartidor arrojó un paquete pesado a una casa y mató a la perrita de una familia
1:17

Un repartidor arrojó un paquete pesado a una casa y mató a la perrita de una familia

Sucesos

Los “tentáculos” que crecen en los conejos se deben a un virus presente en el animal, explicó la portavoz del Departamento de Parques y Vida Silvestre de Colorado, Kara Van Hoose a USA TODAY.

Se trata del virus de papiloma de conejo que, de acuerdo con la Universidad de Missouri, es común en las especies de cola de algodón. El virus se transmite a estos animales a través de la picadura de artrópodos como garrapatas y chinches.

Este virus causa lesiones ásperas que parecen verrugas y aparecen a menudo en las orejas, párpados, cuello y, en menor medida, en el abdomen.

Únete gratis a nuestro canal de WhatsApp: Haz clic aquí para estar al tanto de las noticias y no perderte ninguna actualización.

Según Hoose, los “tentáculos” no suelen tener efectos significativos en los conejos silvestres y la mayoría sobrevive a la infección cuando las verrugas desaparecen.

Sin embargo, en otros casos estas protuberancias pueden hincharse hasta el punto de interferir con la capacidad de comer de los conejos, provocando la muerte por inanición de las criaturas.

Aunque el virus no es contagioso para los humanos, el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Colorado pidió a los pobladores mantenerse alejados de los animales y evitar que conejos que son mascotas convivan con estos animales silvestres para evitar su contagio.

Mira también:

Video Este hispano se dedica a criar los conejos más grandes del mundo: "mi meta es alcanzar los 10 kilogramos del ejemplar"
Relacionados:
Animalesanimales salvajesEstados Unidos de América

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD