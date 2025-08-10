La misteriosa 'bola de fuego' que cayó sobre un tejado en Georgia es más antigua que la misma Tierra: científico

Video ‘Bolas de fuego’ surcan el cielo de varias ciudades de EEUU: ¿qué las produjo?

Un meteorito que hizo un agujero en el tejado de una casa de Georgia tras surcar el cielo en una 'llamarada de fuego' es más antiguo que la propia Tierra, según los científicos que examinaron fragmentos de la roca espacial.

Los habitantes de varios estados del sur de Estados Unidos declararon haber visto una 'bola de fuego' a plena luz del día el 26 de junio cuando se precipitaba hacia el suelo. Ahora los científicos saben más sobre el misterioso objeto.

El geólogo planetario Scott Harris, de la Universidad de Georgia, declaró el viernes en un comunicado que examinó 23 gramos de fragmentos de meteorito recuperados de un trozo del tamaño de un tomate cherry que impactó como una bala en un tejado y dejó una abolladura en el suelo de la vivienda, en McDonough, a las afueras de Atlanta.

"Este meteorito en particular que entró en la atmósfera tiene una larga historia antes de llegar al suelo de McDonough, y para entenderlo totalmente, tenemos que examinar realmente cuál es la roca y determinar a qué grupo de asteroides pertenece", dijo Harris en el comunicado.

Examinando los fragmentos al microscopio, Harris llegó a la conclusión de que el meteorito se formó hace 4,560 millones de años. Es decir, tiene unos 20 millones de años más que la Tierra.

"Pertenece a un grupo de asteroides del cinturón principal de asteroides entre Marte y Júpiter que ahora creemos que podemos relacionar con la desintegración de un asteroide mucho mayor hace unos 470 millones de años", explicó Harris.

Así se llamará el meteorito que cayó en Georgia

Harris dijo que los científicos de la Universidad de Georgia y sus colegas de la Universidad Estatal de Arizona tienen previsto presentar sus conclusiones al Comité de Nomenclatura de la Sociedad Meteorológica.

Proponen llamar a la roca espacial 'Meteorito McDonough', que refleja el nombre de la ciudad de Georgia donde cayó.

Este es el meteorito número 27 recuperado en Georgia en toda la historia, y el sexto de caída presenciada.

"Esto es algo que solía esperarse una vez cada varias décadas y no varias veces en 20 años", dijo Harris.

"La tecnología moderna, además de un público atento, va a ayudarnos a recuperar cada vez más meteoritos", agregó.

