La joven que se encontró un diamante para su anillo de bodas en un parque estatal de Arkansas

Una mujer de Nueva York desenterró un diamante blanco de 2.30 quilates en un parque estatal de Arkansas y utilizará la gema en su anillo de compromiso.

Micherre Fox, de 31 años, pasó casi todo el mes de julio en el parque estatal 'Crater of Diamonds' buscando gemas en un campo de 37 acres, que forma parte de la superficie erosionada de un antiguo cráter volcánico.

Según un comunicado del Departamento de Parques Estatales de Arkansas, la mujer tuvo suerte el último día. Estaba dando una caminata por el parque cuando vio algo que brillaba a sus pies.

"Me puse de rodillas y lloré, luego empecé a reír", dijo Fox en el comunicado. “Como nunca había visto un diamante real en mis manos, no estaba segura, pero era el diamante más ‘diamantino’ que había visto", dijo.

El personal del parque confirmó que la gema brillante, del tamaño de un diente canino, era un diamante de 2.3 quilates.

Los visitantes del parque han encontrado y conservado más de 35,000 diamantes desde que Crater of Diamonds se convirtió en parque estatal de Arkansas en 1972, según sus responsables. Imagen Arkansas State Parks

Es el tercer diamante más grande de los más de 350 hallados en el parque este año. El parque está abierto al público y los adultos pueden dedicarse a buscar gemas pagando 15 dólares al día.

Los visitantes han encontrado y conservado más de 35,000 diamantes desde que 'Crater of Diamonds' se convirtió en parque estatal de Arkansas en 1972, dice el comunicado.

