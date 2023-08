Qué pistas y cómo llegaron a arrestar a Juan Carlos García Rodríguez, el sospechoso de matar a la niña María Gonzalez en su casa

El padre le respondió que no abriera, pero ya no volvió a recibir respuesta de María. Horas después el hombre llamó a su hermano, que vive en el mismo complejo de edificios, para pedirle que se diera una vuelta por el apartamento a ver qué pasaba con su hija, pero el tío no la encontró y se alarmó. Había azúcar y café esparcidos por el sofá. Llamó al padre, quien regresó del trabajo para buscar a su hija, y finalmente la halló muerta, envuelta en dos bolsas de plástico, en una canasta de ropa debajo de su cama.