Niño de 5 años murió por un balazo en la cabeza: el sospechos es el vecino, quien cenó con la familia el día antes

"Grité 'que alguien me ayude, por favor, ayúdeme a salvar a mi hijo'", dijo Hinnant a WRAL, un canal asociado a CNN .

"Lo estaba mirando mientras sostenía a Cannon, y estaba tan lleno de rabia, pero no podía apartarme del lado de mi hijo", dijo el padre a WRAL. "Solo quería estar con mi hijo", añadió. Su prometida llamó enseguida al 911, pero el pequeño Cannon fue declarado muerto en el hospital.

El vecino de al lado

"No había nada entre él y yo, ningún tipo de mala sangre, para que él tuviera una razón para hacer esto", dijo Hinnant, quien asegura que no saber por qué su vecino mató a su pequeño Cannon. Por el momento, la policía no ha dado a conocer ningún motivo del acusado para cometer el crimen.