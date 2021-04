La madre que mató a sus tres hijos habla por primera vez: dice que los ahogó "para protegerlos"

"Los ahogué. Lo hice suavemente. No sé cómo explicarlo. Los abracé. Los besé. Estaba pidiendo perdón todo el tiempo. Yo amaba a mis hijos" , dijo.

Y añadió: "No quería que siguieran sufriendo abusos. Yo amaba a mis hijos. Me gustaría que este no hubiera sido el caso, pero prometí que los protegería".