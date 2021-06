Estudiante usa una bandera mexicana en su ceremonia de graduación y le niegan su diploma

Ever López, un estudiante de último año de la Asheboro High School de Carolina del Norte decidió recoger su diploma de graduación en la ceremonia con una bandera mexicana en su espalda, sin imaginar que esta simple acción le impediría obtener su reconocimiento por orden de la directora de la escuela, Penny Crooks.

En un video te TikTok, Adolfo Hurtado -primo de Ever- grabó el momento en el que el estudiante llega junto las autoridades para recibir su diploma y si bien en un principio parece que se quitará la bandera , fue la audiencia quien lo impulsó a no hacerlo, por lo que decidió seguir de largo mientras recibía una ola de aplausos de los presentes.



“Quieren que (Ever) se disculpe, obviamente no va a hacer eso”, dijo en otro video el propio Hurtado quien también aseguró que su primo no obtuvo su diploma, aunque después de la ceremonia la escuela le otorgó otro reconocimiento.