Cementerios y panteones Arrestan a un hombre acusado de robar casi 100 cráneos y huesos de un cementerio abandonado en Filadelfia La policía dijo que el hombre tenía como objetivo mausoleos y bóvedas subterráneas del cementerio, fundado en 1855.

El hallazgo de huesos y cráneos en el asiento trasero de un automóvil, estacionado cerca de un cementerio abandonado en las afueras de Filadelfia, destapó una escena macabra que condujo a la policía hasta un sótano repleto de restos humanos.

La detención este martes de Jonathan Christ Gerlach, de 34 años, puso fin a una investigación de varios meses de autoridades locales sobre una serie de profanaciones en el cementerio Mount Moriah, donde desde principios de noviembre al menos 26 mausoleos y bóvedas fueron saqueados.

Tras el arresto de Gerlach, los agentes de la policía local registraron una vivienda en la localidad de Ephrata y una unidad de almacenamiento bajo su nombre, donde, según las autoridades, localizaron más de 100 cráneos, huesos largos, manos y pies momificados, dos torsos en estado de descomposición y otros restos óseos.

“Estaban en distintos estados. Algunos estaban colgados, por así decirlo. Algunos estaban armados por partes, algunos eran solo cráneos en un estante”, dijo el fiscal del condado de Delaware, Tanner Rouse.

La mayoría se encontraba en el sótano, señalaron las autoridades, que también recuperaron joyas que se cree estaban vinculadas a las tumbas. Además, encontraron un marcapasos que seguía adherido a uno de los cuerpos en descomposición.

La policía dijo que Gerlach tenía como objetivo mausoleos y bóvedas subterráneas del cementerio, fundado en 1855.

De acuerdo con Friends of Mount Moriah Cemetery, que ayuda a mantener el sitio histórico de 160 acres en Yeadon, se trata del mayor cementerio abandonado del país y alberga un estimado de 150,000 tumbas.

Así descubrieron las autoridades que Jonathan Christ Gerlach saqueaba las tumbas

Las autoridades investigaban la serie de robos cuando un agente revisó las placas del vehículo de Gerlach y descubrió que había estado cerca de Yeadon de manera repetida durante el periodo en que ocurrieron los allanamientos.

La policía indicó que los robos se concentraron en bóvedas selladas y mausoleos con entierros antiguos, que fueron destrozados o con la mampostería dañada para acceder a los restos en su interior.

Según la policía, Gerlach fue arrestado cuando regresaba hacia su automóvil con una palanca, y llevaba una bolsa en la que los agentes encontraron los restos momificados de dos niños pequeños, tres cráneos y otros huesos.

Gerlach confesó a los investigadores que tomó alrededor de 30 conjuntos de restos humanos y les mostró las tumbas de donde los sustrajo, indicó la policía.

“Dada la magnitud de lo que estamos viendo y la absoluta y total falta de una explicación razonable, es difícil decir en este momento, a estas alturas, exactamente qué ocurrió. Estamos tratando de averiguarlo”, dijo Rouse a los periodistas.

Gerlach fue acusado de 100 cargos de abuso de un cadáver y de conservar propiedad robada, además de múltiples cargos por profanar un monumento público, profanar un objeto venerado, profanar un lugar histórico de enterramiento, allanamiento, invasión de propiedad y robo.

Tras su detención, permanece detenido con una fianza de $1 millón.

