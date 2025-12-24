Powerball Powerball: $1.700 millones que podría hacer esta Nochebuena inolvidable para un ganador El cuarto premio mayor más grande registrado en Estados Unidos llega tras 46 sorteos consecutivos sin que nadie acertara los seis números.



¿Cuánto cobrarías del Powerball según tu estado tras impuestos?

Un sorteo de Powerball en la Nochebuena podría agregar un nuevo significado a la alegría navideña, ya que millones de jugadores esperan ganar el premio de $1,700 millones, que llega después de meses sin un ganador del premio mayor.

El último concurso con un ganador del premio mayor fue el 6 de septiembre. Las bajas probabilidades del juego hacen que la gente acumule $2, y a veces más, en boletos antes del sorteo en vivo del miércoles por la noche a las 22:59 EST.

Es una señal de que el juego funciona según lo previsto. En 2015, las autoridades de la lotería endurecieron las probabilidades como mecanismo para que los botes se multiplicaran, facilitando al mismo tiempo la obtención de premios menores.

No se espera que las vacaciones de Navidad afecten el proceso de sorteo en caso de que haya un boleto ganador, dijo un portavoz de Powerball.

Esto es lo que debes saber sobre el sorteo del miércoles:

Una Nochebuena que podría ser inolvidable

Ese billete colocado en una media o debajo del árbol podría valer mil millones de dólares, pero con algunas salvedades.

El Powerball se juega en 45 estados, además de Washington D. C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses.

La mayoría de estas áreas exigen que los jugadores tengan 18 años o más, aunque algunos estados tienen requisitos más estrictos. En Nebraska, los jugadores deben tener al menos 19 años, y en Luisiana y Arizona, no se pueden comprar boletos hasta los 21 años.

Los boletos ganadores también deben cobrarse en los estados donde se compraron. Los jugadores no pueden comprar boletos en Alabama, Alaska, Hawái, Nevada ni Utah.

Aparte de eso, los funcionarios de la lotería argumentan que existe la posibilidad de que un billete afortunado de Powerball pueda ser un regalo que siga dando resultados.

Charlie McIntyre, director ejecutivo de la Lotería de New Hampshire, dijo el martes: “Solo piense en las historias que puede contar a las generaciones futuras sobre el año en que se despertó siendo multimillonario en Navidad”.

Se pueden ganar una variedad de premios

El premio mayor de 1,700 millones de dólares del miércoles tiene un valor en efectivo de 781.3 millones de dólares.

El ganador puede optar por recibir el importe total mediante una anualidad, con un pago inmediato y posteriormente pagos anuales durante 29 años que aumentan un 5 % cada vez.

Sin embargo, la mayoría de los ganadores suelen optar por el valor en efectivo a cambio de una suma global.

Las probabilidades de ganar el premio mayor son altas, pero hay premios más pequeños que los jugadores pueden obtener.

En el último sorteo, jugadores de Florida, Georgia, Illinois, Nueva York, Ohio, Pensilvania, Tennessee y Wisconsin ganaron un millón de dólares cada uno. También hay premios adicionales al premio mayor, que van desde unos pocos dólares hasta dos millones de dólares.

Una mujer dijo a los funcionarios de Powerball que ya había hecho planes para ganar un millón de dólares: "¡Vamos a pagar nuestros autos y tarjetas de crédito y comprar una casa más grande!"

Y Thomas Anderson, de Burlington, Carolina del Norte, dijo que tenía la intención de usar los $100,000 que ganó en el Powerball a principios de este mes para volver a la escuela, según Powerball.

Bajas probabilidades para los premios de 1,000 millones de dólares

Los funcionarios de la lotería establecen las probabilidades en 1 en 292.2 millones con la esperanza de que los premios mayores se acumulen con cada uno de los tres sorteos semanales hasta que el pozo crezca tanto que más personas se den cuenta y jueguen.

Las probabilidades solían ser notablemente mejores, de 1 entre 175 millones. Pero el juego se volvió más difícil en 2015 para crear recompensas más altas. Estas probabilidades más difíciles contribuyeron en parte a preparar el terreno para dos sorteos consecutivos que batieron récords este año.

La última vez que alguien ganó el premio Powerball fue el 6 de septiembre, cuando los jugadores de Missouri y Texas ganaron 1,787 millones de dólares, el segundo premio más alto en la historia de Estados Unidos.

En Estados Unidos, más de una docena de premios mayores de lotería han superado los 1,000 millones de dólares desde 2016. El mayor premio mayor de la historia en Estados Unidos fue de 2,040 millones de dólares en 2022.

Más sobre esas probabilidades desfavorables

Es difícil explicar qué significan las probabilidades de 1 en 292.2 millones. Incluso si se redujeran a la mitad, siguen siendo difíciles de digerir.

En el pasado, un profesor de matemáticas describió las probabilidades de lanzar una moneda y obtener cara 28 veces seguidas.

Tim Chartier, profesor de matemáticas del Davidson College en Carolina del Norte, comparó el lunes las probabilidades de ganar un billete de lotería con las de seleccionar un billete de dólar marcado de una pila de 31 kilómetros de altura.

Es cierto que si compras 100 boletos, tienes 100 veces más probabilidades de ganar. Pero en este caso, esa probabilidad apenas influye en la probabilidad —dijo Chartier—. Usando la analogía del tiempo, comprar 100 boletos es como intentar adivinar el segundo elegido en nueve años. Posible, pero tremendamente improbable.

