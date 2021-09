La extraña desaparición de una niña de 6 años mantiene en vilo a una comunidad en Hawaii

El jefe de policía interino Rade Vanic dijo a la Comisión de la Policía de Honolulu que los investigadores "no han determinado o no tenemos pruebas suficientes para demostrar que la niña fue secuestrada". Esa es la razón por la que no se ha generado todavía una alerta AMBER. "Esperamos que no esté en peligro inmediato", agregó Vanic.