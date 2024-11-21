Mujer desaparece sin dejar rastro después de perder vuelo en el aeropuerto de Los Ángeles

Video Identifican a quién pertenece la cabeza humana hallada en playa de Florida: es de un joven desaparecido

Una mujer que se encuentra desaparecida desde que perdió un vuelo de conexión en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX), había enviado mensajes de texto que preocuparon a sus allegados antes de perder toda comunicación, según informó su familia.

Hannah Kobayashi, de 31 años de edad, había hecho una escala en LAX hasta donde voló desde Maui con destino final en la ciudad de Nueva York, el viernes 8 de noviembre.

Temor y confusión en el aeropuerto de Los Ángeles

En uno de los mensajes Kobayashi dijo que se sentía “asustada” y que estaba siendo víctima de un fraude de robo de identidad.

La hermana de Kobayashi, Sydni Kobayashi, dijo a HawaiiNewsNow que recibió “un mensaje de texto diciendo que estaba asustada y que no podía regresar a casa o algo así". "Eran mensajes de texto muy extraños... no suena como ella, como si hubiera algo extraño en eso. Así que no estaba muy segura. No sé si era ella o si alguien más estaba enviando mensajes de texto", dijo la hermana de la mujer desaparecida.

Una tía de Kobayashi, Larie Pidgeon escribió en Facebook el 14 de noviembre que “el último mensaje de Hannah que nos envió fue alarmante: mencionó que se sentía asustada y que alguien podría estar tratando de robarle su dinero y su identidad”

“ No hemos sabido nada de ella desde entonces y estamos muy preocupados por su seguridad”, agregó Pidgeon.

Pidgeon dijo a NBC News que su viaje a la ciudad de tenía como propósito explorar la escena artística como aspirante a fotógrafa. El vuelo que tenía planeado abordar en LAX estaba programado para aterrizar el 9 de noviembre.

En un mensaje de texto que le envió a una amiga después de perder su conexión a Nueva York, Hannah escribió: "Me engañaron para que prácticamente diera todos mis fondos a alguien a quien creía amar", según la estación local KHNL.

Pidgeon dijo también al medio que los últimos mensajes de texto de Hannah a su familia fueron enviados el lunes 11 de noviembre, y que algunos de ellos ya no sonaban como escritos por ella. "Dijo que alguien estaba robando su identidad, que tenía miedo", dijo Pidgeon.

Según la pariente, una tía de Kobayashi, Geordan Montalvo,trató de comunicarse con ella. "Su teléfono sonó en el aeropuerto LAX a las 4 pm. y después de eso, Geordan siguió intentando hablar con ella, y luego se apagó. Su teléfono se apagó y su comunicación se cortó por completo", dijo Pidgeon.

Paradero incierto

En un grupo de Facebook llamado Help Us Find Hanna, alguien dijo que Kobayashi había sido vista en un video de seguridad grabado en las cercanías de Pico Boulevard y Hill Street en el centro de Los Ángeles, según NBC News.

Pero según la familia, la última ubicación registrada de Kobayashi fue en LAX el 11 de noviembre, de acuerdo a los medios locales.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) dijo que abrió una investigación de personas desaparecidas y emitió un aviso pidiendo información sobre su paradero. Según CNN, LAPD está siendo asistida por el FBI.

Aviso del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD )pidiendo información sobre el paradero de Hannah Kobayashi. Imagen LAPD



"Sus movimientos no han sido claros, su teléfono está apagado y su familia y amigos han estado trabajando incansablemente para rastrear sus pasos" escribió la prima de Kobayashi Emi Ko, en una colecta en línea en GoFundMe creada para recaudar fondos para su búsqueda.

“Pensamos que puede tratarse de un secuestro y, odio decir la palabra, trata de personas”, dijo Pidgeon, a CNN el martes. “Estamos haciendo lo mejor que podemos, pero la familia en este momento tiene que aceptar la realidad de que esas cosas podrían ser una posibilidad”, agregó Pidgeon.

