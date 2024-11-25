Hallan muerto al padre de Hannah Kobayashi, quien desapareció tras perder un vuelo en Los Ángeles

El padre de Hannah Kobayashi, la mujer hawaiana que lleva varios días desaparecida, fue hallado muerto en Los Ángeles, informó este lunes el Departamento de Policía de Los Ángeles.

Ryan Kobayashi, había viajado a Los Ángeles para ayudar a encontrar a su hija de 31 años, que fue vista por última vez el 17 de noviembre, después de que no embarcara en un vuelo de conexión a Nueva York durante una escala en el aeropuerto internacional de Los Ángeles el 8 de noviembre.

La policía no proporcionó ninguna información sobre la presunta causa de la muerte del hombre de 58 años, pero la familia de Kobayashi dijo que había muerto por suicidio en un comunicado difundido a través de redes sociales.

“La familia Kobayashi ha sufrido hoy una tragedia devastadora. Después de buscar incansablemente por todo Los Ángeles durante 13 días, el padre de Hannah, Ryan Kobayashi, se ha quitado trágicamente la vida. Esta pérdida ha agravado inconmensurablemente el sufrimiento de la familia”, declaró la familia.

A pesar de este suceso, los familiares de Hannah Kobayashi pidieron a la población que se concentren en la búsqueda de la mujer.

“La familia de Hannah Kobayashi ruega encarecidamente a la población que no ceda en su búsqueda. Hannah sigue desaparecida y se cree que está en peligro inminente. Es crucial que todo el mundo se mantenga alerta en sus esfuerzos por localizar a Hannah”, dice el comunicado.

Lo que se sabe de la desaparición de Hannah Kobayashi

Desde que perdió su vuelo de conexión de Los Ángeles a Nueva York el pasado 8 de noviembre, el presunto comportamiento de Hannah Kobayashi ha sido errático, de acuerdo con sus familiares que han recibido mensajes de texto de la mujer.

En uno de los mensajes Kobayashi dijo que se sentía “asustada” y que estaba siendo víctima de un fraude de robo de identidad.

La hermana de Hannah, Sydni Kobayashi, dijo a HawaiiNewsNow que recibió “un mensaje de texto diciendo que estaba asustada y que no podía regresar a casa o algo así". "Eran mensajes de texto muy extraños... no suena como ella, como si hubiera algo extraño en eso. Así que no estaba muy segura. No sé si era ella o si alguien más estaba enviando mensajes de texto", dijo la hermana de la mujer desaparecida.

Una tía de Hannah Kobayashi, Larie Pidgeon, escribió en Facebook el 14 de noviembre que “el último mensaje de Hannah que nos envió fue alarmante: mencionó que se sentía asustada y que alguien podría estar tratando de robarle su dinero y su identidad”.

“No hemos sabido nada de ella desde entonces y estamos muy preocupados por su seguridad”, agregó Pidgeon.

En un mensaje de texto que presuntamente le envió a una amiga después de perder su conexión a Nueva York, Hannah escribió: "Me engañaron para que prácticamente diera todos mis fondos a alguien a quien creía amar", según la estación local KHNL.

Pidgeon dijo también al medio que los presuntos últimos mensajes de texto de Hannah a su familia fueron enviados el lunes 11 de noviembre y que algunos de ellos ya no sonaban como escritos por ella. "Dijo que alguien estaba robando su identidad, que tenía miedo", dijo Pidgeon.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) dijo que abrió una investigación de personas desaparecidas y emitió un aviso pidiendo información sobre su paradero. Según CNN, LAPD está siendo asistida por el FBI.

Hannah Kobayashi ha sido vista en varios puntos de Los Ángeles

La cadena CNN obtuvo una foto que parece mostrar a Hannah Kobayashi bajando de su vuelo en el aeropuerto de Los Ángeles. Al día siguiente, fue vista en una librería Taschen en The Grove, un centro comercial de Los Ángeles, según dijo su hermana al medio.

Además, Kobayashi envió un pago por Venmo a dos personas cuyos nombres la familia no reconoció, dijo su hermana a CNN.

El 10 de noviembre en un video publicado en YouTube por alguien totalmente ajeno a la familia Kobayashi, se ve a Kobayashi caminando en el LeBron XXII Trial Experience, un evento celebrado en la tienda Nike del mismo centro comercial.

Un día después se publicó una foto del evento en la cuenta de Instagram de Kobayashi donde se ve que presuntamente acudió a ese evento. En la fotografía solo se ven sus pies y un cartel del evento de Nike.

El 17 de noviembre, en un comunicado publicado en Facebook, Sydni Kobayashi dijo que la familia había obtenido imágenes de vigilancia que mostraban a su hermana en los alrededores de la estación de metro del centro, cerca del Crypto.com Arena, aunque no estaba claro exactamente cuándo se habían tomado.

En las imágenes, Kobayashi no está sola y “no parece estar en buenas condiciones”, escribió la familia en Facebook, afirmando que no podían dar más detalles.

La última vez que se vio a Kobayashi llevaba unos leggings negros, una sudadera y una mochila verde. Cualquier información sobre su paradero debe comunicarse a la policía de Los Ángeles.

Un grupo de Facebook llamado El Movimiento RAD, que está al servicio de las personas desaparecidas y explotadas y que está ayudando a la familia de Kobayashi a dar con su paradero, pidió que en caso de ubicarla la mantengan observada hasta que las autoridades lleguen.

Si tú o alguien que conoces tiene este tipo de pensamientos, por favor busca ayuda inmediata. Puedes llamar, en inglés y español, a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio al 1-800-273-8255 o entrando a este sitio web.

