Agentes federales en uniforme de combate y en autos sin identificación realizan arrestos en Portland

“Cuando vemos a gente en autos sin patentes recoger a alguien en la calle y llevárselo por la fuerza, decimos que es un secuestro . Las acciones de los agentes federales militarizados son llanamente anticonstitucionales y no quedarán sin respuesta” , dijo Jann Carson, directora ejecutiva interina de la Unión Americana de Libertades Civiles de Oregón.

“Los gobiernos autoritarios, no las repúblicas democráticas, envían autoridades sin identificación a reprimir protestas” , tuiteó el senador demócrata por Oregón Jeff Merkley.

Los dos senadores de Oregon y dos de sus miembros de la Cámara anunciaron que también pedirán al inspector general del DHS, así como al Departamento de Justicia de los Estados Unidos , que investigue "la presencia no solicitada y las acciones violentas de las fuerzas federales en Portland".

El pasado jueves por la noche, oficiales federales desplegaron gases lacrimógenos y dispararon proyectiles no letales contra una multitud de manifestantes , horas después de que el jefe del Departamento de Seguridad Nacional visitara la ciudad y llamara, a quienes protestan contra el racismo y la brutalidad policial, "violentos anarquistas ".

El secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, dijo el pasado jueves que las autoridades estatales y municipales tienen la culpa de no poner fin a las protestas , enojando a los funcionarios locales.

El alcalde Ted Wheeler y otros han dicho que no solicitaron ayuda de la policía federal y les pidieron que se fueran.

"Lo que hemos visto en todo el país es donde avanza la policía responsable, la violencia retrocede", dijo Cuccinelli. "Y Portland no ha recibido el memo. Ni tampoco muchas otras ciudades. Y el presidente está decidido a hacer lo que podamos, dentro de nuestra jurisdicción, para ayudar a restaurar la paz en estas ciudades sitiadas ".

El Departamento de Seguridad Nacional no tuvo comentarios inmediatos cuando fue contactado por The Associated Press este viernes.