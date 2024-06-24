Acribilló a tres familiares en su hogar y trató de hacerlo pasar como un intento de robo: el caso de Bryan Fernández en Texas

Video Este sujeto mató a tres familiares en Texas: denunció intento de robo y fue arrestado por homicidio

Bryan J. Fernández llamó a las autoridades de Houston, Texas, para denunciar que tres personas habían intentado entrar a su hogar en el noroeste de la ciudad hacia las 3:15 de la tarde del sábado. Dijo que les había disparado y matado.

Sin embargo, una investigación preliminar de los detectives del Departamento de Policía de Houston (HPD) reveló impactantes detalles y hechos sobre el tiroteo mortal por los que el hombre que alegó estar defendiendo su vivienda ahora enfrenta serios cargos criminales.

Las víctimas eran todas familiares del pistolero

De acuerdo con la investigación, las víctimas mortales del tiroteo eran todos familiares de Fernández, de 27 años. Fueron identificadas como Leonor Hernández, de 65 años y madre del pistolero, su hermana Karen Herrera, de 43, y su cuñado Thomas Kupriakov, de 38.

No se trataba de una invasión de morada

Según los detectives del HPD, el incidente nunca se trató de una invasión de morada. "El cuento de la invasión del hogar no es cierto. Mi mamá, mi hermana y su esposo fueron ejecutados en su departamento", dijo Carlos Flores, medio hermano de Fernández, a la estación de noticias local KTKR.

De hecho, la policía dijo que Leonor Hernández, la madre de Bryan Fernández, vivía en el apartamento con su presunto asesino. Las autoridades agregaron que las otras dos víctimas se encontraban de visita en la ciudad y se habían quedado varios días en el apartamento.

La policía ya había sido llamada antes a la vivienda de Bryan Fernández

El Departamento de Policía de Houston dijo que habían sido llamados a este apartamento en dos oportunidades por lo que describió como problemas relacionados con la salud mental de Fernández.

Una de las llamadas se produjo el año pasado, otra este mismo año.

De hecho, un agente de HPD que atendió la llamada del sábado pasado mencionó que Fernández sufría de supuestos problemas mentales, según grabaciones del 911 reportadas por la estación local KPRC.

—Operador del 911: “La persona que llamó dijo que los tres sospechosos estaban irrumpiendo en su casa y luego dijo que les disparó a los tres”.

—Agente: “Es Bryan Fernández. Sufre de esquizofrenia”.

—Agente: “Él vivía con su mamá, y su hermana y su esposo lo visitaban desde Canadá”.

Carlos Flores, el medio hermano de Bryan Fernández, dijo a KTKR que le preocupaba que su medio hermano lastimara a alguien.

Bryan Fernández enfrenta serios cargos

Hernández fue arrestado e ingresado en la cárcel del condado de Harris acusado de tres cargos de asesinato capital.

El cargo de asesinato capital, que aparte de Texas solo es usado en ocho estados más de la nación, hace que el acusado sea elegible para la pena de muerte, aunque no significa que esa vaya a ser la sentencia final.

Según documentos judiciales, Fernández fue declarado en 2019 culpable de un cargo de conducir bajo la influencia de sustancias y fue encarcelado durante 180 días.

