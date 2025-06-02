Quién es el "diablo de los Ozarks", el peligroso asesino y violador convicto que escapó de una prisión de Arkansas

Video El momento en que 10 presos se fugan de cárcel en Nueva Orleans: ofrecen recompensa por su captura

Más de una semana después de que Grant Hardin, el asesino convicto conocido como el "diablo de los Ozarks" se fugó del correccional North Central en Calico Rock, Arkansas, las autoridades siguen tras su rastro.

Cumplía una condena de 30 años por asesinato.

Hardin, 56 años de edad, quien había sido jefe de policía de una pequeña localidad rural, escapó de la prisión de mediana seguridad poco antes de las 3:00 pm del 25 de mayo, vestido con un uniforme policial.

Las autoridades aseguran que alguien debería haber verificado la identidad de Hardin antes de que se le permitiera salir, y describieron el escape como un "fallo" que se está investigando.

El Departamento de Correccionales de Arkansas informó que está siguiendo varias pistas, pero los rastros encontrados en condados de Arkansas, e incluso de Missouri, se perdieron por las fuertes lluvias que azotan el área.

"Eso fue una de las cosas más frustrantes: que (los perros) pudieran rastrearlo, pero luego lo perdieran por la lluvia", dijo el portavoz de la prisión estatal, Rand Champion.

¿Quién es Grant Hardin?

Exjefe de policía del pequeño pueblo de Gateway, estuvo recluido en la prisión de Calico Rock desde 2017 tras declararse culpable de asesinato en primer grado en un tiroteo fatal, por el que cumplía una condena de 30 años.

El ADN de Hardin coincidió con el de la violación de una maestra en una escuela primaria en Rogers, al norte de Fayetteville, en 1997.

Fue condenado a 50 años por ese delito. Finalmente, su notoriedad dio lugar a un documental de televisión sobre sus delitos, titulado "El diablo en los Ozarks".

El pasado problemático de Hardin con las fuerzas del orden.

En su primer trabajo como agente de policía hace 35 años en la ciudad universitaria de Fayetteville, sede de la Universidad de Arkansas, Hardin tuvo dificultades casi de inmediato, según sus supervisores. Fue despedido por la policía de Fayetteville, pero a lo largo de los años fue contratado para otros puestos policiales en el noroeste de Arkansas.

Cuando era jefe de policía en la pequeña ciudad de Gateway en 2016, "salía a perseguir automóviles sin motivo alguno", recordó Cheryl Tillman, la actual alcaldesa de la localidad de 450 habitantes, en el documental "El diablo en los Ozarks".

“Apuntaba con armas a los ciudadanos de Gateway y, con el paso del tiempo como jefe de policía, la situación empezó a decaer rápidamente” agregó Tillman.

Hardin había estado recluido en la prisión de Calico Rock desde 2017 tras declararse culpable del asesinato de James Appleton, un empleado del departamento de agua de Gateway de 59 años, quien era hermano de Tillman.

El documental describe un altercado entre Hardin y Appleton en la primavera de 2016, por el arreglo de un vehículo policial que dió origen a una enemistad entre los dos hombres. En ese momento el alcalde de Gateway era Andrew Tillman, esposo de Cheryl Tillman y cuñado de Appleton.

A raíz de los problemas con Appleton y por su comportamiento probleemático, el ayuntamiento le dio un ultimátum a Hardin: renunciar o ser despedido. Hardin renunció. Nueve meses después mató a Appleton.

La policía encontró el cuerpo de Appleton dentro de un automóvil con un tiro en la cabeza.

Con información de The Associated Press.

