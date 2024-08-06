El trágico volcamiento de un auto dentro de un canal de Florida deja nueve personas muertas

Video Arrestan a sospechoso tras persecución en que se volcó una patrulla de la policía de Miami

Nueve personas murieron y otra resultó gravemente herida cuando un vehículo que llevaba más pasajeros de lo permitido se volcó el lunes en un canal en el condado de Palm Beach, Florida, de acuerdo con las autoridades.

La Oficina del Alguacil del Condado de Palm Beach indicó que el vehículo tipo SUV se salió de control en un camino cerca de la comunidad agrícola de Belle Glade, chocó contra una barrera y terminó dentro de un canal.

Cuatro personas murieron en el sitio y cinco más fallecieron en el hospital. La conductora es una de las víctimas mortales, indicaron autoridades.

Un hombre de 26 años, que viajaba como pasajero, fue rescatado y se encuentra grave.

Aunque de forma oficial no se han revelado los nombres, edades u otros detalles de los fallecidos, una filial local de la cadena NBC reportó que entre las víctimas se encuentran bebés.

“Una de las escenas más difíciles”, dice capitán de bomberos

Tras los hechos, el capitán del Departamento de Bomberos y Rescate del condado Palm Beach, Tom Reyes, dijo a los reporteros que cuando llegaron los equipos la SUV estaba de cabeza y parcialmente sumergida.

“He sido parte del departamento por 20 años, y esta es una de las escenas más difíciles en las que he estado”, señaló Reyes.

Según distintos sitios web de concesionarias de Ford, las camionetas Explorers 2023 tienen una capacidad máxima de siete personas.

La filial local de NBC reportó que los parientes de las víctimas han sido notificados de los hechos.

La persona que sobrevivió, identificada solamente como un hombre de 26 años, se encuentra hospitalizado en el Centro Médico St. Mary’s, con “heridas graves”.

Belle Glade está al sur de Lake Okeechobee y a unas 45 millas al oeste de West Palm Beach.

