Cambiar Ciudad
Florida

El trágico volcamiento de un auto dentro de un canal de Florida deja nueve personas muertas

De acuerdo con reportes de medios locales, entre las víctimas se encuentran bebés, aunque la información no ha sido confirmada por las autoridades.

Por:
Univision y AP
Video Arrestan a sospechoso tras persecución en que se volcó una patrulla de la policía de Miami

Nueve personas murieron y otra resultó gravemente herida cuando un vehículo que llevaba más pasajeros de lo permitido se volcó el lunes en un canal en el condado de Palm Beach, Florida, de acuerdo con las autoridades.

La Oficina del Alguacil del Condado de Palm Beach indicó que el vehículo tipo SUV se salió de control en un camino cerca de la comunidad agrícola de Belle Glade, chocó contra una barrera y terminó dentro de un canal.

PUBLICIDAD

Cuatro personas murieron en el sitio y cinco más fallecieron en el hospital. La conductora es una de las víctimas mortales, indicaron autoridades.

Un hombre de 26 años, que viajaba como pasajero, fue rescatado y se encuentra grave.

Más sobre Florida

Un agente captura a un caimán con sus manos y lo traslada en su patrulla: le abrochó el cinturón de seguridad
0:40

Un agente captura a un caimán con sus manos y lo traslada en su patrulla: le abrochó el cinturón de seguridad

Sucesos
Turistas intentan ahuyentar a un caimán aventándole un zapato y el animal se lo roba
0:58

Turistas intentan ahuyentar a un caimán aventándole un zapato y el animal se lo roba

Sucesos
Encuentran un bebé solo en auto encendido con las llaves puestas y sin seguros: sus padres estaban en un bar
0:52

Encuentran un bebé solo en auto encendido con las llaves puestas y sin seguros: sus padres estaban en un bar

Sucesos
El momento en que una mujer escapa de ser secuestrada entre gritos y forcejeos
0:53

El momento en que una mujer escapa de ser secuestrada entre gritos y forcejeos

Sucesos
“Te mataremos”: un alguacil de Florida amenaza con matar a manifestantes
1:16

“Te mataremos”: un alguacil de Florida amenaza con matar a manifestantes

Sucesos
Arrestan a policía por manejar con una licencia modificada que decía “persígueme”
1:08

Arrestan a policía por manejar con una licencia modificada que decía “persígueme”

Sucesos
Rescatan a 32 pasajeros de un yate de lujo que se hundió en Miami Beach
0:45

Rescatan a 32 pasajeros de un yate de lujo que se hundió en Miami Beach

Sucesos
Dos turistas de EEUU fueron atacadas por un tiburón en Bahamas: están fuera de peligro
1:25

Dos turistas de EEUU fueron atacadas por un tiburón en Bahamas: están fuera de peligro

Sucesos
Antes de morir salvó a su hermana de ahogarse: lo que se sabe del joven cuyo resto fue hallado en una playa de Miami
3 mins

Antes de morir salvó a su hermana de ahogarse: lo que se sabe del joven cuyo resto fue hallado en una playa de Miami

Sucesos
En video: Biólogos captan a una pitón devorando a un ciervo de 77 libras en Florida
0:54

En video: Biólogos captan a una pitón devorando a un ciervo de 77 libras en Florida

Sucesos

Aunque de forma oficial no se han revelado los nombres, edades u otros detalles de los fallecidos, una filial local de la cadena NBC reportó que entre las víctimas se encuentran bebés.

“Una de las escenas más difíciles”, dice capitán de bomberos

Tras los hechos, el capitán del Departamento de Bomberos y Rescate del condado Palm Beach, Tom Reyes, dijo a los reporteros que cuando llegaron los equipos la SUV estaba de cabeza y parcialmente sumergida.

“He sido parte del departamento por 20 años, y esta es una de las escenas más difíciles en las que he estado”, señaló Reyes.

Según distintos sitios web de concesionarias de Ford, las camionetas Explorers 2023 tienen una capacidad máxima de siete personas.

La filial local de NBC reportó que los parientes de las víctimas han sido notificados de los hechos.

La persona que sobrevivió, identificada solamente como un hombre de 26 años, se encuentra hospitalizado en el Centro Médico St. Mary’s, con “heridas graves”.

Belle Glade está al sur de Lake Okeechobee y a unas 45 millas al oeste de West Palm Beach.

Mira también:

Video Al menos dos muertos y 10 desaparecidos deja la volcadura en Florida de una embarcación llena de migrantes cubanos
Relacionados:
FloridaaccidentePolicíaEstados Unidos de América

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD