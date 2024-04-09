Cambiar Ciudad
Abandono de Menores

Lo que se sabe de los hechos que terminaron en la muerte de una bebé abandonada en una autopista de Los Ángeles

El Departamento de Policía de Los Ángeles están investigando el vínculo entre el hallazgo del cuerpo sin vida una bebé en una autopista de esa ciudad y dos hechos mortales ocurridos horas antes y después del hallazgo de la menor.

Por:
Univision
Video Padres de Noah Cuatro no impugnarán cargos en su contra por la tortura y asesinato del menor

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) están investigando el vínculo entre el hallazgo del cuerpo sin vida una bebé junto a una niña herida en una autopista en la madrugada del lunes, el apuñalamiento de un hombre y un accidente de automóvil en el que murió una mujer, todos ocurridos en las inmediaciones de la ciudad de Los Ángeles.

Las autoridades manejan la teoría de que la mujer mató a un hombre en la residencia familiar y luego abandonó a sus dos hijas pequeñas en la autopista interestatal 405 y finalmente estrelló su auto contra un árbol en Redondo Beach, según reveló una fuente policial que no está autorizada para hablar sobre la investigación del caso a diario Los Angeles Times.

Notas Relacionadas

Condenan a cadena perpetua a Kristel Candelario, la mujer que dejó abandonada a su hija de 16 meses para irse de vacaciones

Condenan a cadena perpetua a Kristel Candelario, la mujer que dejó abandonada a su hija de 16 meses para irse de vacaciones

Estados Unidos
2 min

Los extraños acontecimiento en la mañana del lunes en Los Ángeles

PUBLICIDAD

Al responder una llamada de emergencia médica en la autopista 405, los oficiales de la Patrulla de Caminos de California encontraron a una niña de unos 5 o 6 meses de edad que yacía en el pavimento en los canales de la autopista mientras que una niña de 9 años fue hallada en el borde de seguridad de la vía con heridas leves.

Más sobre Abandono de Menores

Niña de 8 meses desaparece en Kentucky y los únicos que podrían saber qué pasó están en la cárcel
3 mins

Niña de 8 meses desaparece en Kentucky y los únicos que podrían saber qué pasó están en la cárcel

Sucesos
Encuentran los restos de una recién nacida en una planta de reciclaje de basura
0:43

Encuentran los restos de una recién nacida en una planta de reciclaje de basura

Sucesos
Arrestan en México a una de las parejas más buscadas en EEUU: los acusan de matar a su hijo de 8 años
2 mins

Arrestan en México a una de las parejas más buscadas en EEUU: los acusan de matar a su hijo de 8 años

Sucesos
Dejaron a su hijo de dos años en el automóvil mientras fueron a esquiar y ahora son acusados de crueldad infantil
2 mins

Dejaron a su hijo de dos años en el automóvil mientras fueron a esquiar y ahora son acusados de crueldad infantil

Sucesos
"Demasiado horrible para ser real": detalles del caso de los niños abandonados junto a su hermano muerto
1 mins

"Demasiado horrible para ser real": detalles del caso de los niños abandonados junto a su hermano muerto

Sucesos
"Un gran trauma": los 3 niños que convivían con el cuerpo de su hermanito en Texas estaban desnutridos
3 mins

"Un gran trauma": los 3 niños que convivían con el cuerpo de su hermanito en Texas estaban desnutridos

Sucesos
Acusan a la madre y el padrastro de los niños abandonados que convivían junto al cadáver de su hermano en Texas
2 mins

Acusan a la madre y el padrastro de los niños abandonados que convivían junto al cadáver de su hermano en Texas

Sucesos
"Una situación muy horrible y trágica": la policía halla una casa con tres menores abandonados y un esqueleto
2 mins

"Una situación muy horrible y trágica": la policía halla una casa con tres menores abandonados y un esqueleto

Sucesos
El hallazgo de los restos de 215 niños indígenas en un internado de Canadá no es un incidente aislado, acepta Justin Trudeau
4 mins

El hallazgo de los restos de 215 niños indígenas en un internado de Canadá no es un incidente aislado, acepta Justin Trudeau

Sucesos
Arrestan a una mujer por abandonar a su bebé de 7 meses en una tienda
2 mins

Arrestan a una mujer por abandonar a su bebé de 7 meses en una tienda

Sucesos

Ambas menores fueron encontradas a más de una milla de la salida más cercana de la autopista.

La bebé había sufrido graves lesiones traumáticas cuyo origen no fue revelado por las autoridades, mientras que la niña fue trasladada al Hospital de Niños de UCLA para ser tratada por sus heridas.

Una de las personas que llamaron al 911 dijo dijo haber visto un sedán negro estacionado en el área donde se encontraron las niñas, sin aclarar si las pequeñas habían salido de ese vehículo.

Luego, cerca de las 5:00 am, la policía de Redondo Beach respondió a la escena de un accidente automovilístico mortal en el que un sedán negro se estrelló contra un árbol, matando a su conductora en la carretera de la costa del Pacífico.

Más tarde, cerca de las 7:35 am agentes de LAPD respondieron a una llamada de emergencia en relación a un hombre inconsciente en un edificio de apartamentos en el área de Woodland Hills. El hombre, de cerca de 30 años de edad y quien había sido apuñalado, fue declarado muerto en el lugar.

¿Qué han revelado las autoridades?

En la tarde del lunes el Departamento de Policía de Los Ángeles confirmó que podría existir un vínculo entre el descubrimiento de las niñas en la autopista con el asesinato ocurrido la noche anterior en Woodland Hills y el accidente fatal en Redondo Beach.

PUBLICIDAD

Según un comunicado del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) “mientras realizaban su investigación, los detectives de homicidios se enteraron de los dos incidentes adicionales que ocurrieron más temprano en la mañana, uno en la autopista 405 que involucró a dos niñas pequeñas y un segundo en Redondo Beach que involucró un choque vehicular”.

“En este momento, los detectives de Homicidios de la Oficina del Valle están trabajando con la Patrulla de Caminos de California en el incidente que involucra a los dos niños y creen que está relacionado con la escena del homicidio en Woodland Hills”, continuó el comunicado de LAPD.

El comunicado agrega que LAPD también está “colaborando con el Departamento de Policía de Redondo Beach y el médico forense del condado de Los Ángeles para determinar si esa escena está relacionada con el homicidio de Woodland Hills”.

Las autoridades no han revelado los nombres de las personas involucradas en los tres incidentes, pero varios reportes indican que la mujer y el hombre estaban casados.

Video Una bebé muere atropellada y otra niña queda herida en la autopista 405 en California
Relacionados:
Abandono de MenoresLos AngelesCaliforniaAbuso InfantilMenores de EdadPolicíaHomicidiosLos Ángeles

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Tráiler: Camino a Arcadia
Radical
Es por su bien
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD