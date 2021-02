El abuelo de la bebé que cayó desde la ventana de un crucero es sentenciado a tres años de libertad condicional

El pasado 7 de julio de 2019, Sam Anello se encontraba jugando con su nieta de 18 meses a bordo del crucero Freedom of the Seas mientras estaba atracado en San Juan, Puerto Rico, cuando la pequeña cayó por una ventana desde el piso 11 a unos 115 pies de altura.

“Siento una mezcla de ira y alivio. Alivio de que no cumpliré condena en la cárcel y de que no tuve que admitir ningún hecho. Alivio para mi familia para que podamos cerrar este capítulo y seguir adelante juntos”. Asimismo, aseguró que no cometió ningún delito.