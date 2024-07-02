Ese sobre con la foto de Michelle Obama no fue enviado por autoridades electorales de Michigan

When We All Vote, fundada por Michelle Obama, se alió con la organización que envió los sobres.

Circula en Facebook y X (antes Twitter) la falsa afirmación de que en Michigan los registros de voto por correo y los registros de inscripción de votantes están llegando con la foto de Michelle Obama. A los textos le acompaña la fotografía de un sobre blanco donde se lee “registro de votantes” con la imagen de la ex primera dama. Los mismos contienen un formulario de registro de votantes estatal, para animar a las personas a inscribirse para sufragar, pero que no ha sido enviado desde un organismo oficial sino por parte de una organización sin fines de lucro.

Lo comprobamos con la consulta por correo electrónico a la Secretaría de Estado de Michigan, a la organización The Voter Participation Center (identificada en el lado izquierdo superior del sobre) y la comparación con los sobres de voto por correo oficiales que están disponibles en la página web de la Secretaría de Estado de Michigan y la prensa local.

Los sobres los envió una organización no partidista

“¿Curioso, no? Michigan, el registro de votos por correo tiene la imagen de Michelle Obama…” y otros mensajes similares, se leen en redes sociales .

En Michigan, las elecciones las regula el Departamento de Estado estatal, encabezado este 2024 por Jocelyn Benson.

Desde elDetector enviamos un correo electrónico a su departamento de prensa, consultando si el sobre que circula en las fotografías de Facebook y X es para “registro de votos por correo”. “La Secretaría de Estado de Michigan no envió este material. El Centro de Participación de Votantes es una organización sin fines de lucro, no afiliada a la Secretaría de Estado de Michigan”, nos respondieron.

Desde el departamento de prensa agregaron, además, que en años electorales muchos grupos de terceros envían directamente formularios de registro de votantes, o solicitudes de voto en ausencia, a los ciudadanos, y les piden que los devuelvan a la oficina del secretario local. “Estas opciones de envío por correo han estado disponibles para los votantes de Michigan por ley durante muchos años”.

En la foto que acompaña la afirmación de que, supuestamente, los registros de votos por correo en Michigan tienen la imagen de Michelle Obama, se lee en la esquina superior The Voter Participation Center. El VPC es, de acuerdo con la descripción en su página web , “una organización no partidista y sin fines de lucro fundada en 2003 para ayudar a los miembros de la Nueva Mayoría Estadounidense a registrarse y votar”. Por tanto, no es un organismo oficial de votación en Michigan.

En respuesta a un correo electrónico de elDetector, Tom Lopach , presidente y director ejecutivo de The Voter Participation Center, respondió que “VPC se ha asociado con When We All Vote [Cuando todos votemos], fundada por la ex primera dama Michelle Obama en 2018, para enviar correos a los posibles votantes alentándolos a registrarse para votar o actualizar su registro de votante. Ambas organizaciones son independientes y 501c3 [ organizaciones sin fines de lucro ], y comparten la misma misión: ayudar a la mayor cantidad posible de estadounidenses elegibles a registrarse para votar”, detalló.

When We All Vote es, según su propia descripción , “una iniciativa nacional no partidista que tiene como misión cambiar la cultura en torno al voto y aumentar la participación en todas y cada una de las elecciones ayudando a cerrar la brecha racial y de edad”. La página web confirma que Michelle Obama es su fundadora.

Lopach explicó también que VPC y When We All Vote envían estos correos a estadounidenses elegibles para votar, quienes pueden simplemente utilizar el formulario de registro de votantes estatal adjunto, firmarlo y enviar por correo su solicitud de registro de votante , y que si una persona recibe un correo y ya está registrada para votar, “simplemente puede descartarla”.

“A través de este correo [el que envían a los posibles votantes], tenemos un objetivo que todos deberíamos compartir: facilitar la participación en la democracia”, finalizó el presidente y director ejecutivo de The Voter Participation Center.

Conclusión

Es falso que ese sobre con la foto de Michelle Obama sea del “registro de votos por correo” en Michigan, como afirman en redes sociales. Ese sobre en el que se lee “registro de votantes”, con la imagen de la ex primera dama, es un formulario de registro para animar a posibles votantes a inscribirse, y es enviado por The Voter Participation Center (VPC), una organización no partidista y sin fines de lucro, que se alió con When We All Vote, otra organización no partidista y sin fines de lucro, fundada por Michelle Obama. VPC confirmó esto por correo electrónico a elDetector. Asimismo, desde el Departamento de prensa de la Secretaria de Estado de Michigan dijeron a elDetector que no enviaron ese material. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

