No hay bases para afirmar que una mezcla de miel, vinagre de manzana y agua desinflamen la próstata

Hicimos una búsqueda con palabras clave en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos para ver si había estudios o informes que hablaran sobre el supuesto efecto desinflamatorio en la próstata de la miel y el vinagre de manzana, pero no hubo resultados específicos sobre el tema. En The Journal of Urology, el medio oficial de la Asociación Urológica Americana (AUA, en inglés), tampoco encontramos que indiquen alguna recomendación al respecto o estudio sobre el uso de estos ingredientes con estos fines.