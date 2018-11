"Este es el legado de Trump": por primera vez en una década aumenta la cantidad de niños sin seguro médico

Después de haber estado en descenso durante años, la cantidad de niños no asegurados en Estados Unidos aumentó por primera vez en una década y la mayor proporción -después de los nativos de Alaska- corresponde a los hispanos, revela un nuevo reporte divulgado esta semana por el Centro de Niños y Familias de la Universidad de Georgetown.

Además , ese 0.3% equivale a 276,000 niños que perdieron la cobertura médica en 2017 . Niños que ya no tienen acceso a salud preventiva, ni vacunas .

Las reacciones no se hicieron esperar.

"Es alarmante ver que la cantidad de niños sin seguro médico aumenta, en especial en tiempos en los que la tasa de empleo es sólida", dice a Univision Noticias Shelby González, analista de leyes y regulaciones de salud para el Center on Budget & Policy.

1 de cada 5 vive en Texas

El mayor incremento se dio en los estados que no expandieron Medicaid.

Texas tiene las peores cifras de cobertura infantil en el país: más de 1 de cada 5 niños sin seguro médico vive allí: 835,000 en total. Otros que reportaron incrementos significativos en la tasa de niños no asegurados son Dakota del Sur, Georgia, Carolina del Sur, Ohio, Tennessee, Massachusetts y Utah. Ningún estado logró reducir la cifra de niños no asegurados.

Y las estadísticas indican que la disparidad en materia de acceso a la salud afecta más a los niños hispanos: la tasa de no asegurados para este grupo es de 7.8% lo que contrasta con el 4.9% de los blancos y el 3.6% de los afroamericanos . El único grupo que supera a los hispanos son los nativos de Alaska con un índice de 12.6%.

Históricamente los hispanos suelen encabezar los índices de niños sin seguro médico, aunque no se conozca claramente el motivo.

Alker explica a Univision Noticias que en estados como Nueva York o California que han emprendido acciones para ofrecer cobertura a más niños (independientemente de su status legal, admitiendo familias con ingresos más elevados, etc), la tasa de niños hispanos no asegurados es menor. Agrega que también es posible que muchos padres hispanos que trabajan en sectores como turismo o agricultura no puedan optar a seguro médico por el trabajo, lo que hace imperativo que sus hijos tengan acceso a cobertura médica pública como Medicaid o el Children’s Health Insurance Program (CHIP).