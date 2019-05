Usó un páncreas artificial casero y sufrió una sobredosis de insulina: ahora la FDA alerta sobre los riesgos de esta práctica

Una creciente comunidad de pacientes con diabetes tipo 1 utiliza estos sistemas "Do it yourself" (DIY) que conectan dispositivos de medición de glucosa con una bomba de insulina mediante el uso de softwares que se instalan en los teléfonos inteligentes. Muchos dan fe de sus beneficios y se ha generado todo un movimiento en torno a ellos, pero la agencia advierte que no son seguros.