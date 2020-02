Tengo diabetes: ¿Puedo comer frutas? Esto dicen los expertos

Hay quienes creen que porque las frutas contienen azúcar deben eliminarlas de su dieta si sufren de diabetes . La Asociación Estadounidense de Diabetes aclara que alguien que padezca esta condición puede comer cualquier fruta siempre y cuando no haya restricciones alérgicas.

“Como la fruta contiene azúcar muchas personas con diabetes pueden asumir que no es saludable para ellos, pero cuando se incluye apropiadamente en un plan de alimentación, la fruta entera puede y debe ser incluida ”, explica en un artículo Jackie Newgent, dietista y autora de un libro de cocina para pacientes con diabetes.

Los jugos, incluso los 100% naturales, no son lo ideal, ni aportan los mismos beneficios que la fruta entera. No contienen fibra y con ellos se ingiere mucha cantidad de azúcar en poco tiempo, lo que puede provocar un alza en los niveles de glucosa en sangre.

Las frutas en lata no son recomendadas. Si vas a comprarla enlatada, asegúrate de que vengan sumergidas en agua y no en sirop.

Unas mejores que otras, pero ninguna prohibida

Contrario a lo que muchos piensan, no hay frutas prohibidas para los diabéticos, aunque sí hay algunas opciones mejores que otras. Aquellas con mayor contenido de fibra (por ejemplo, aquellas que se pueden comer con concha como la manzana, la pera o los frutos silvestres) son más recomendadas.

Otro punto que considerar es el índice glicémico de cada fruta: la mora y la toronja tienen un índice glicémico bajo, mientras que otras como la piña y la patilla tienen uno más elevado. Esto no quiere decir que debas restringirlas, pero sí moderar su consumo y cuidar las porciones. Por ejemplo, puedes escoger entre una taza y un poco más de fresas que tiene 60 calorías, de las cuales 15 gramos son carbohidratos, 3.5 de fibra y 7.5 de pura azúcar; o media banana que tiene 60 calorías, igual cantidad de carbohidratos, 2 gramos de fibra y 8 gramos de azúcar.

¿Azúcar de la buena?

“El azúcar de las frutas no es la misma que el de los alimentos manufacturados y se metaboliza de forma distinta. Y hay otros nutrientes en las frutas que benefician a la persona de otras maneras”, explica al diario The New York Times Huaidong Du, investigador de la Universidad de Oxford y quien dirigió un estudio que concluyó que el consumo de frutas incluso puede ayudar a prevenir la diabetes o complicaciones si ya se tiene la condición.