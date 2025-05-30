Por qué la vacuna contra el covid-19 se volvió un tema de disputa entre Kennedy Jr. y los CDC (y qué riesgos implica para niños y embarazadas)

Video La polémica que rodea el informe de salud presentado por el secretario Robert F. Kennedy Jr.

En un revés para el secretario de salud, Robert F. Kennedy Jr. , los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomendaron este viernes que los niños de 6 meses a 17 años aún pueden recibir la vacuna contra el covid-19 si padres y médicos lo deciden en conjunto.

Previamente, Kennedy había anunciado que los CDC ya no recomendarían las vacunas a niños sanos ni para mujeres embarazadas.

Los CDC mantuvieron su recomendación bajo el modelo de “toma de decisiones clínicas compartida”, lo que permite que los padres decidan junto con un profesional de salud.

Lo que es un hecho es que la guía actualizada ya no recomienda aplicar la vacuna durante el embarazo.

Las declaraciones del secretario de salud y los cambios en las guías de vacunación de los CDC han generado confusión, lo que podría desincentivar la aplicación de vacunas contra el covid-19 en niños y mujeres embarazadas. Según expertos y autoridades sanitarias esto implica riesgos.

Los riesgos de no vacunar a niños sanos contra el covid-19

Si bien las hospitalizaciones por covid-19 han disminuido en los últimos meses, cientos de miles de personas han sido hospitalizadas y decenas de miles han fallecido desde octubre de 2024, según los datos de los CDC.

Apenas la semana pasada, Fiona P. Havers, integrante del equipo de vigilancia de hospitalizaciones RESP-NET de los CDC, declaró que el covid-19 “sigue representando una enorme carga para el sistema de salud” . Subrayó que aunque la mayor carga recae en las poblaciones de mayor edad también es una causa importante de hospitalizaciones pediátricas, especialmente en niños menores de 2 años, “muchos de los cuales no presentan ninguna afección médica subyacente”.

El doctor Joel Hernández, médico inmunólogo por el Instituto Politécnico Nacional de México (IPN), coincide en que el covid-19 sigue siendo un riesgo significativo, aunque se trate de niños sanos y la mejor recomendación médica hasta ahora es vacunarse.

“No recomendar la vacunación puede propiciar que la gente no se la aplique y eso es peligroso. Es cierto que suele haber síntomas más leves en los niños, pero también hay un porcentaje que desarrolla complicaciones graves por la infección, incluso cuando no sufren de condiciones subyacentes. Por ejemplo, en algunos casos pueden llegar a sufrir de síndrome inflamatorio multisistémico y esto pone en riesgo su vida”, explica el especialista en inmunología.

El síndrome inflamatorio multisistémico en niños (MIS-C) es una condición que puede ocurrir tras una infección por Covid-19, causando inflamación en varios órganos del cuerpo y puede generar complicaciones graves, como shock o fallos orgánicos.

Hernández señala que la vacunación sigue siendo la mejor manera de preparar el sistema inmunitario de un niño a partir de los 6 meses para que reconozca y resista al Covid-19.

“No debemos olvidar que es posible volver a infectarse con el virus y las vacunas ayudan a proteger a los niños brindándole protección adicional a su sistema inmunológico contra el Covid-19 y las nuevas variantes que van surgiendo, incluso después de haber tenido una infección”, comenta Hernández. “Al igual que los adultos los niños se siguen contagiando y desgraciadamente muchos siguen muriendo. Vacunarlos es protegerlos”.

De acuerdo con el CDC, entre octubre de 2022 y abril de 2024, el 41% de los niños hospitalizados con covid-19 no tenían condiciones médicas previas conocidas.

Cifras de la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) indican que 11 mil 199 niños fueron hospitalizados con la enfermedad durante la temporada de virus respiratorios 2024-2025, de los cuales 7,746 eran menores de 5 años.

Desde el inicio de la pandemia, más de 1,300 niños en Estados Unidos han muerto debido al covid-19 según datos de los CDC.

Los riesgos de no vacunar a mujeres embarazadas contra covid-19

Durante la pandemia, las mujeres embarazadas fueron identificadas como un grupo de alto riesgo para complicaciones graves por covid-19. Según los CDC las muertes maternas relacionadas con el virus alcanzaron su punto más alto en 50 años durante este periodo.

Por lo anterior, las principales organizaciones obstétricas como el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG) y la Sociedad de Medicina Materno-Fetal (SMFM) han declarado que la vacunación es el mejor método para reducir las complicaciones maternas y fetales derivadas de la infección por SARS-CoV-2.

El doctor Hernández afirma que las infecciones como el covid-19 durante el embarazo pueden tener consecuencias graves para la salud de la madre y el bebé y por ello es necesario seguir recomendando la inmunización en su caso.

“Las mujeres embarazadas que se infectan (con covid-19) tienen un mayor riesgo de sufrir efectos más graves en comparación con las mujeres que no están embarazadas y, aunque las hospitalizaciones hayan disminuido, esto sigue pasando. Las mujeres embarazadas con covid-19 tienen más posibilidades de ingresar a cuidados intensivos y también tienen más posibilidades de desarrollar preeclampsia y eclampsia”, asegura el médico.

La preeclampsia es una complicación del embarazo que se caracteriza por hipertensión arterial y la presencia de proteínas en la orina, generalmente después de la semana 20 de gestación. “Si no se trata, puede evolucionar a eclampsia, que es una forma más grave que incluye crisis epilépticas”, comenta Hernández.

Ambas condiciones ponen en riesgo el crecimiento y desarrollo del bebé y aumentan las probabilidades de un parto prematuro e incluso de requerir cuidados intensivos neonatales.

En ese sentido, la AAP apunta que la decisión de excluir a las personas sanas embarazadas implica que los bebés menores de 6 meses ya no tendrían protección, a pesar de tener tasas de hospitalización por Covid-19 similares a las de las personas de 65 a 74 años.

Hernández advirtió que, ante la llegada a EEUU de una variante que ha provocado el aumento de las hospitalizaciones en China, no es prudente dejar de recomendar las vacunas contra el covid-19 para la población en general.

“Todavía no hay evidencia que indique que esta nueva cepa genere una enfermedad más grave que las previas. Los síntomas siguen siendo parecidos, dolor de garganta, fiebre, cansancio y tos y por eso hay una alta probabilidad de que las vacunas contra covid-19 reduzcan el riesgo de desarrollar enfermedad grave. Esto aplica no solo para niños y embarazadas sino para toda la población”, concluye el médico.

