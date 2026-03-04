Noticias

¿Qué le pasa a tu cerebro si antes de dormir usas el celular? Así se puede ver afectado el sueño

Cada noche, millones de personas se acuestan con el celular en la mano y pasan horas viendo redes sociales, videos o noticias antes de cerrar los ojos. Aunque parece un hábito inofensivo, esta práctica puede alterar de forma significativa el ciclo del sueño y perjudicar la salud física y mental

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
Video Mujeres necesitan dormir más que los hombres

Cada noche, millones de personas se acuestan con el celular en la mano y pasan horas viendo redes sociales, videos o noticias antes de cerrar los ojos. Aunque parece un hábito inofensivo, esta práctica puede alterar de forma significativa el ciclo del sueño y perjudicar la salud física y mental.

La doctora Yoaly Arana Lechuga, especialista en medicina del sueño, advierte que mirar el celular antes de dormir puede “apagar” la hormona responsable del descanso. Pero, ¿qué significa esto realmente para el cerebro y el organismo? En N+ Univision te contamos todo lo que debes saber sobre este tema.

Luz azul y melatonina: relación peligrosa

El uso de teléfonos móviles y otros dispositivos con pantallas LED antes de acostarse puede reducir hasta en un 50% la producción de melatonina, conocida como la “hormona del sueño”. Esta sustancia, producida por la glándula pineal principalmente en la oscuridad, regula el ciclo sueño-vigilia y permite que el cuerpo identifique cuándo es momento de descansar.

La exposición a la luz azul -emitida por celulares, tabletas y computadoras- engaña al cerebro y le hace creer que aún es de día. Como consecuencia, se suprime la liberación natural de melatonina y se retrasa la sensación de sueño, dificultando conciliar un descanso profundo y reparador.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades ( CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, la luz azul tiene un impacto directo en los ritmos circadianos, ya que las células fotosensibles del ojo reaccionan con mayor intensidad a estas longitudes de onda, enviando señales que inhiben la producción de esta hormona esencial.

Consecuencias para el cuerpo y la mente

Dormir menos o dormir mal no solo genera cansancio. La disminución constante de melatonina puede aumentar el riesgo de problemas metabólicos, alterar el estado de ánimo y afectar la salud a largo plazo si el hábito se repite noche tras noche.

Además de regular el sueño, la melatonina fortalece el sistema inmunológico y actúa como antioxidante, protegiendo a las células del daño causado por los radicales libres. También interviene en la presión arterial, la temperatura corporal y el equilibrio hormonal. Niveles adecuados ayudan a reducir el estrés y la ansiedad, favoreciendo la estabilidad emocional.

¿

Cómo proteger tu descanso?

Para cuidar la salud, los especialistas recomiendan evitar pantallas al menos una hora antes de dormir, descansar en completa oscuridad y respetar horarios regulares. Pequeños cambios en la rutina nocturna pueden marcar una gran diferencia en tu bienestar general.

Video Dormir la siesta podría salvar tu vida
