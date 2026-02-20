Enfermedad ¿Qué es la enfermedad de ELA, que padecía el actor Eric Dane? Estos son los síntomas El actor de Grey’s Anatomy sufría una enfermedad progresiva que afecta el movimiento

El actor Eric Dane, recordado por sus papeles en las series Grey’s Anatomy y Euphoria, falleció el jueves 19 de febrero a los 53 años, enfrentaba desde hacía tiempo una enfermedad neurodegenerativa llamada Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). En N+ Univison, te explicamos qué es, cuáles son sus síntomas y qué se sabe sobre su evolución.

La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta las neuronas motoras, es decir, las células nerviosas encargadas de transmitir las órdenes del cerebro hacia los músculos.

De acuerdo con la Secretaría de Salud de México, estas neuronas se extienden desde el cerebro hasta la médula espinal y, desde allí, hacia los músculos de todo el cuerpo. A medida que la enfermedad avanza, las neuronas motoras se deterioran y mueren, lo que provoca que el cerebro pierda la capacidad de controlar el movimiento muscular voluntario.

La ELA también es conocida como enfermedad de Lou Gehrig o enfermedad de Charcot. Hasta ahora, sus causas exactas siguen sin conocerse. Aproximadamente el 95% de los casos son esporádicos (sin antecedentes familiares), mientras que cerca del 5% tienen origen hereditario.

Estos son los primeros síntomas de la ELA

Los signos iniciales pueden ser sutiles y variar entre pacientes, pero suelen incluir:

Dificultad para caminar o realizar actividades cotidianas.

Tropiezos y caídas frecuentes.

Debilidad o torpeza en piernas, brazos o manos.

Problemas para hablar con claridad (balbuceo).

Dificultad para tragar.

Calambres o fasciculaciones (pequeños movimientos involuntarios musculares).

Problemas para sostener la cabeza o mantener una postura adecuada.

