Noticias ¿Qué son los Therians? Especialista explica si se trata de una enfermedad mental Una experta explica por qué los jóvenes llegan a identificarse como therians; compartió si se trata de alguna enfermedad mental

Video ¿Qué son los therians? Alaska, el joven que se identifica como lobo gris, explica su identidad

En las últimas semanas se volvieron virales los Therians, aquí en N+ Univision te compartimos qué son y si se trata de una enfermedad mental, de acuerdo con una especialista.

En videos viarles que circulan en las redes sociales se puede ver a jóvenes que usan máscaras de animales y comparten encuentros grupales en espacios públicos, lo cual ha generado preguntas sobre si se trata de una moda, una expresión simbólica o algún trastorno psicológico.

PUBLICIDAD

Los Therians son personas que afirman sentir una conexión profunda, emocional, simbólica o espiritual, con un animal específico. Esta identificación no se limita a un disfraz o juego de rol, sino que, según quienes forman parte de la comunidad, es una vivencia interna relacionada con su identidad.

¿Ser therian tiene que ver con alguna enfermedad mental?

La psicóloga Ekaterina Kostioukhina explicó que durante la adolescencia es cuando las personas prueban diversas identidades con el fin de entender quiénes son, por lo que no se trata de una enfermedad mental, debido a que los therians entienden lo que pasa en la realidad y que elijen comportarse así porque los hace sentirse mejor.

Su necesidad de pertenecer a un grupo y las redes sociales potencializan esto. Ekaterina Kostioukhina, psicóloga.



En entrevista para N+ Univision, Alaska, quien es un joven que se identifica simbólicamente como un lobo gris, explicó que esta experiencia "va más allá de vestirse como un animal". Asegura que se trata de algo que se construye con el tiempo y que forma parte de su mundo interior.

Según su testimonio, en la vida cotidiana realiza sus actividades habituales como cualquier otra persona. El uso de máscaras o accesorios ocurre principalmente en reuniones con otros miembros de la comunidad, donde se sienten más libres de expresarse.

Cabe señalar que el crecimiento del fenómeno Therian está estrechamente vinculado a las redes sociales como TikTok e Instagram, donde usuarios comparten videos utilizando máscaras, realizando movimientos inspirados en animales o explicando su experiencia personal.

Video Preocupación por los Therians: conductas de niños y adolescentes genera alerta psicológica