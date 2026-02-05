Noticias ¿Cómo funciona TrumpRx? Puntos clave de la plataforma del gobierno para acceder a medicamentos a precios bajos El presidente Donald Trump presentó este jueves el sitio web TrumpRx durante un evento en la Casa Blanca, pero ¿cómo funciona? Aquí te decimos.



Video Presidente de EEUU presenta Trump Rx, su sitio web para la compra de medicinas de bajo costo

El presidente Donald Trump presentó la plataforma TrumpRx.com un portal para ubicar laboratorios farmacéuticos donde se pueden conseguir medicamentos a precios bajos.

Al entrar al sitio, que será administrado por el gobierno de Estados Unidos, el usuario tiene que buscar el medicamento que le recetaron, dentro de una amplia lista de insumos.

El portal no vende ni envía las medicinas directamente; en cambio, redirige a la página del laboratorio farmacéutico correspondiente, donde el paciente puede comprar el medicamento a un precio reducido.

Video ¿Cómo funcionará el portal de descuentos para medicamentos tras el acuerdo con Pfizer? Te contamos



Por ahora, hay 40 medicamentos de marca disponibles para tratar padecimientos como diabetes, obesidad y colesterol, entre otros.

El descuento varía según el fármaco y el acuerdo con cada farmacéutica. Trump aseguró en conferencia de prensa que los precios podrían bajar entre un 30% y un 80%.

Por ejemplo, el Ozempic, un medicamento para tratar la diabetes, que cuesta alrededor de 1,028 dólares al mes, pasaría a 199 dólares, lo que representa una reducción de aproximadamente un 80.6%.

¿Qué dicen los expertos sobre TrumpRx.com?

Sin embargo, expertos advierten que el portal no beneficiará tanto a quienes ya cuentan con seguro, porque sus planes a veces ofrecen precios más bajos.

Trump había adelantado el proyecto TrumpRx.com en septiembre, cuando anunció que Pfizer acordó reducir los precios de medicamentos recetados ofrecidos a través de Medicaid.

El costo de la salud es un tema importante para gran parte de la población. Encuestas recientes indican que dos tercios de los adultos estadounidenses están preocupados por no poder costear la atención médica para sus familias.

El presidente explicó que se trata de un sitio web “de última generación” para que los consumidores estadounidenses compren medicamentos recetados a bajo costo, lo que, dijo, permitirá ahorrar mucho dinero.