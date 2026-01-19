Noticias

¿Cuáles son los estados en EEUU que retiraron pollo por posible contaminación con listeria?

El Departamento de Agricultura anunció el retiro del mercado más de 13 mil libras de pollo a la parrilla por riesgo de listeria. ¿Cuáles son los estados en alerta?

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos retiró del mercado 13,720 libras de pollo del fabricante Suzanna’s Kitchen, cuya presentación está en cajas de 9.8 libras, esto por una presunta contaminación con listeria.

Se trata de filetes de pechuga de pollo a la parrilla listos para comer, las cuales se produjeron el pasado 14 de octubre del 2025 en la fábrica sede Norcross, Georgia.

Según el Servicio de Inspección de Alimentos, estos filetes de pollo con número de establecimientos P-1382 dentro del sello de inspección y código de lote 60104 P1382 287 5 J14, fue distribuido en al menos siete estados:

  1. Alabama
  2. Florida
  3. Georgia
  4. Missouri
  5. Nuevo Hampshire
  6. Carolina del Norte
  7. Ohio.

Los filetes de pechuga de pollo a la parrilla se enviaron a centros de distribución en estos 7 estados para su venta en establecimientos de servicios de alimentos como hoteles y restaurantes.

  • Las cajas de casi 10 libras tiene el número de lote 60104 P1382 287 5 J14.
  • Ante el riesgo a la salud que representan, las autoridades piden desechar el producto o devolverlo a la tienda donde se compró.

¿Qué es la listeria por lo que se retiró el pollo del mercado en 7 estados?

De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), la listeriosis es una infección grave causada por el microbio Listeria monocytogenes, después de c omer alimentos contaminados.

La enfermedad afecta principalmente a mujeres embarazadas, recién nacidos, adultos mayores y personas con el sistema inmunitario debilitado. Es poco común que personas en otros grupos se enfermen con una infección por Listeria.

Cada año, aproximadamente 1, 600 personas contraen listeriosis en Estados Unidos.

