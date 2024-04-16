¿Les das melatonina a tus hijos antes de dormir? Podrías estar alterando su ciclo de sueño natural

Enviar a tus hijos a dormir nunca es tarea fácil. Entre los estímulos del día y el uso de pantallas es más difícil para los pequeños poder conciliar el sueño a la hora adecuada y de forma natural. Al sufrir de insomnio, es común que algunos padres les den a sus hijos gomitas de melatonina para ayudarlos a dormir. Sin embargo, su uso en exceso puede provocar en ellos alteraciones graves en su ciclo natural de sueño. Te decimos por qué debes tener cuidado al utilizarla.

¿Qué es la melatonina?

Es una hormona que regula el ciclo de sueño-vigilia del cuerpo. Se produce de forma natural en la glándula pineal del cerebro. Se libera cuando comienza a oscurecer. La melatonina nos ayuda a regular cambios físicos, mentales y de comportamiento que experimenta el cuerpo en un ciclo de 24 horas. Así, es como sabemos, naturalmente, cuándo es el momento adecuado para dormir y despertarnos.

¿Cómo se produce?

La producción de melatonina natural comienza a incrementarse al atardecer y alcanza su pico durante la noche. Esta hormona no solo hace que nos sintamos somnolientos, sino que también logremos un sueño de calidad. El cuerpo realizará sus funciones normales de reparación y mantenimiento durante la noche.

Imagen Thinkstock

3 beneficios y contras de darles melatonina para dormir a tus hijos

Administrarles gomitas de melatonina a tus hijos para conciliar el sueño bajo la supervisión de un pediatra y en circunstancias específicas puede beneficiar la salud de los pequeños.

Beneficios

1. Mejora los patrones de sueño: En niños con trastornos del sueño, como el insomnio o alteraciones en el ritmo circadiano, la melatonina para dormir puede ayudar a regularizar sus ciclos de sueño y disfrutar de un descanso reparador.

2. Ayuda en casos especiales: En pequeños con condiciones como el Trastorno del Espectro Autista (TEA) o Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH), la melatonina ha demostrado ser eficaz para mejorar tanto la duración como la calidad del sueño.

3. Minimiza efectos del jet lag: Si viajas frecuentemente con tus pequeños entre diferentes zonas horarias, la melatonina para niños puede ayudar a ajustar su reloj biológico. Alivia los síntomas del jet lag y se adaptarán rápidamente al nuevo horario.

Contras

1. No producirán la hormona a la larga: En exceso, la melatonina interfiere con la capacidad natural del cuerpo de los pequeños para producir esta hormona. Además, puede desajustar su reloj biológico.

2. Su desarrollo hormonal se verá afectado: Los niños están en una etapa crucial de desarrollo hormonal. El uso de melatonina gomitas puede influir negativamente en este proceso, alterando no solo los patrones de sueño sino también otros procesos hormonales.

3. Resistencia a la hormona: A medida que los niños consumen melatonina, pueden desarrollar tolerancia, lo que significa que necesitarán dosis cada vez mayores para conseguir el mismo efecto, potencialmente llevando a una mayor dependencia.

4. Interferencia con señales naturales de sueño: Los pequeños se vuelven menos receptivos a las señales naturales que le dice a su cerebro cuándo es hora de dormir. Esto puede complicar aún más los problemas del sueño en niños, especialmente en situaciones donde la hormona no está disponible.

Imagen Thinkstock

Seguridad en dosis adecuadas y hábitos para dormir

Cuando se administra en las dosis recomendadas y por períodos limitados, la melatonina es generalmente segura para niños. Tiene menos efectos secundarios que otros tratamientos farmacológicos para el insomnio, lo que la hace una opción atractiva cuando se requiere intervención médica para problemas de sueño.

Además, es importante que crees hábitos de sueño en tus hijos. Mantén un ambiente tranquilo y oscuro en su habitación y evita el uso de pantallas electrónicas al menos un ahora antes de acostarse. La luz azul puede interferir con la producción natural de la melatonina, dificultándoles el comenzar a sentir sueño de forma natural.

Recuerda que la decisión de utilizar melatonina para niños sea evaluada y supervisada por un profesional de la salud para asegurar que se administra de manera segura y efectiva, considerando siempre el bienestar general del niño.