Por qué con el bloqueo de la transición de poder, Trump compromete la distribución de la vacuna

No ha habido conversaciones entre el equipo de Biden y el gobierno de Trump sobre la logística de distribución de la vacuna. “Hasta ahora la administración de Trump no nos involucra en ningún componente importante de la respuesta ante la pandemia”, dice al columnista de The Washington Post Jake Sullivan, asesor de políticas de Biden, aclarando que esto todavía no es un problema grave, pero que pronto podría convertirse en uno.