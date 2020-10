La temida "tercera ola" del coronavirus está aquí: ¿qué nos depara el invierno?

Su predicción se basa en data: a la fecha, Estados Unidos reporta más de 60,500 casos diarios, un 36% más que hace 14 días , según la base de datos del NYT . Las muertes han aumentado en 7%, para un total de 221,571. Las hospitalizaciones también van en ascenso. Y, si no se toman medidas, será apenas el comienzo.

No es algo que a estas alturas nadie quiera escuchar, pero los expertos en salud pública aclaran que -de implementar medidas de control (no necesariamente asociadas a cierres estrictos)- aún se estaría a tiempo de actuar. Pero hay poco margen de maniobra y el virus no se detiene a esperar por nadie.