Organización Mundial de la Salud lanza programa piloto para ampliar el acceso a la insulina

Más competencia para bajar los precios

Hasta ahora, el mercado de la insulina está dominado por tres farmacéuticas -Eli Lilly, Novo Nordisk y Sanofi- que han ido aumentando progresivamente el precio. En EEUU, por ejemplo, el precio de un vial ha pasado de 35 dólares a 275 dólares en dos décadas, según el New York Times.

En los últimos 35 años, la cantidad de personas con diabetes se ha cuadruplicado no sólo por el aumento de la población y de la expectativa de vida, sino sobre todo por la epidemia de obesidad que es un factor que contribuye al desarrollo de la diabetes tipo 2.

No obstante, la mitad no puede obtenerla porque el sistema de salud de sus países no puede costearla, indicó la OMS.