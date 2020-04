Los Ángeles está muy por detrás de San Francisco en la realización de pruebas de covid-19

El informe indica que San Francisco tiene la tasa de evaluación per cápita más alta de los grandes condados de California, con aproximadamente 714 de cada 100,000 residentes sometidos a pruebas.

El nivel per cápita para San Diego es aproximado a 656 pruebas por cada 100,000 personas, y el condado de Santa Clara está evaluando a aproximadamente 679 de cada 100,000 residentes.

San Francisco, en la delantera

Dijo que otra razón podría ser a que Los Ángeles tiene una mayor proporción de residentes en el grupo de edad de 18 años o menos, un segmento de la población que ha sido mucho menos afectada por el covid-19, y es posible que no busquen someterse a la prueba con mayor frecuencia que las personas mayores. Hasta el momento, a nivel estatal solamente se han reportado 330 casos de personas contagiadas de entre 0 y 17 años.

Los Ángeles, a la zaga

“Eso no es nada; es ridículo”, dijo el doctor Kasein González, un médico familiar de Orange, California. “De seguir así no llegaremos a la meta de bajar la curva de contagios; eso se va a lograr hasta que empiecen a realizar más pruebas, porque, la realidad es que no sabemos cuántos pacientes tenemos enfermos y solo nos llegan los números de los que están enfermos; la bomba de tiempo ya estalló y va a extender el tiempo que la enfermedad se mantenga en el área”.