Alimentos Frutas y verduras menos contaminadas: Estos son los 15 productos con bajos niveles de pesticidas EWG recomienda optar por consumir frutas y verduras orgánicas como una de las principales formas de minimizar el riesgo de exposición a pesticidas nocivos para la salud.

Video Nacer sin extremidades: la vida de Carlos Candelario tras la exposición a pesticidas de su madre

Un análisis de la ONG Environmental Working Group (EWG) sobre las frutas y verduras con menos residuos de pesticidas en Estados Unidos a partir de datos del Departamento de Agricultura (USDA) encontró algunos productos con niveles mínimos o incluso nulos de estos químicos potencialmente peligrosos.

Después de analizar cerca de 55,000 muestras de 47 alimentos, la Guía 2026 de EWG encontró que el 75% de las frutas y verduras convencionales que se venden en el país tenía residuos de pesticidas.

PUBLICIDAD

Y mientras casi el 60% de las muestras incluidas en la lista de los más limpios no presentaron residuos detectables, más del 95% de los productos más contaminados sí tenían restos de pesticidas.

El estudio también detectó 264 pesticidas distintos en los alimentos analizados, incluidos compuestos PFAS, conocidos como “químicos eternos”, presentes entre los más frecuentes.

¿Cómo reducir la exposición a pesticidas en frutas y verduras?

El informe señala que, entre las medidas concretas que un hogar puede adoptar para disminuir la exposición a pesticidas al consumir frutas y verduras, una de las recomendaciones es optar por productos orgánicos, ya que varios estudios han vinculado este tipo de dieta con una menor presencia de pesticidas sintéticos en el cuerpo.

Video Informe alerta sobre pesticidas en frutas y verduras de consumo diario

Otra recomendación es lavar todos los alimentos antes de consumirlos, independientemente de si son orgánicos o convencionales. Según el EWG, este paso ayuda a reducir residuos de pesticidas, además de eliminar suciedad y bacterias, aunque no por completo.

La guía también sugiere prestar especial atención a los productos incluidos en la lista de mayor contaminación. En estos casos, elegir versiones orgánicas puede ser una forma más directa de reducir la exposición, especialmente en alimentos que se consumen con piel.

Además, el EWG recuerda que las opciones congeladas también pueden ser una alternativa más accesible y económica para mantener una dieta rica en frutas y verduras, sin dejar de considerar la exposición a pesticidas.

PUBLICIDAD

El informe advierte que algunos pesticidas están relacionados con posibles efectos en el sistema nervioso, hormonal y reproductivo.

Sin embargo, el informe insiste en que consumir frutas y verduras sigue siendo fundamental para la salud, y que la prioridad es aumentar su ingesta mientras se toman decisiones informadas sobre su origen y preparación.

La “docena sucia”: las frutas y verduras con más residuos

EWG etiqueta los alimentos con mayor carga de pesticidas como la docena sucia, y es que en ellos se detectaron 203 tipos distintos de pesticidas.

La lista incluye espinaca, fresas, uvas, nectarinas, duraznos, cerezas, manzanas, moras, peras, papas, arándanos, y kale, berza y hojas de mostaza,

El 96% de las muestras de estos alimentos contenía pesticidas, y en la mayoría se detectaron en promedio cuatro o más sustancias por muestra, según el EWG.

Por ejemplo, el 91% de las muestras de moras tenía pesticidas, mientras que el 90% de las papas contenía clorprofam, un químico aplicado tras la cosecha.

La lista de frutas y verduras con menos pesticidas: las 15 más limpias

El EWG identifica 15 productos con menor presencia de pesticidas, a los que llama Clean Fifteen.

Esta es la lista:

Piña

Maíz dulce (fresco y congelado)

Aguacate

Papaya Cebolla Guisantes dulces (congelados) Espárragos Repollo Coliflor Sandía Mango Plátano Zanahoria Champiñones Kiwi



PUBLICIDAD