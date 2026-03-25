Alimentos

Frutas y verduras menos contaminadas: Estos son los 15 productos con bajos niveles de pesticidas

EWG recomienda optar por consumir frutas y verduras orgánicas como una de las principales formas de minimizar el riesgo de exposición a pesticidas nocivos para la salud.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Nacer sin extremidades: la vida de Carlos Candelario tras la exposición a pesticidas de su madre

Un análisis de la ONG Environmental Working Group (EWG) sobre las frutas y verduras con menos residuos de pesticidas en Estados Unidos a partir de datos del Departamento de Agricultura (USDA) encontró algunos productos con niveles mínimos o incluso nulos de estos químicos potencialmente peligrosos.

Después de analizar cerca de 55,000 muestras de 47 alimentos, la Guía 2026 de EWG encontró que el 75% de las frutas y verduras convencionales que se venden en el país tenía residuos de pesticidas.

PUBLICIDAD

Y mientras casi el 60% de las muestras incluidas en la lista de los más limpios no presentaron residuos detectables, más del 95% de los productos más contaminados sí tenían restos de pesticidas.

El estudio también detectó 264 pesticidas distintos en los alimentos analizados, incluidos compuestos PFAS, conocidos como “químicos eternos”, presentes entre los más frecuentes.

¿Cómo reducir la exposición a pesticidas en frutas y verduras?

El informe señala que, entre las medidas concretas que un hogar puede adoptar para disminuir la exposición a pesticidas al consumir frutas y verduras, una de las recomendaciones es optar por productos orgánicos, ya que varios estudios han vinculado este tipo de dieta con una menor presencia de pesticidas sintéticos en el cuerpo.

Video Informe alerta sobre pesticidas en frutas y verduras de consumo diario

Más sobre Alimentos

¿Cuáles son los estados en EEUU que retiraron pollo por posible contaminación con listeria?
1 mins

¿Cuáles son los estados en EEUU que retiraron pollo por posible contaminación con listeria?

Salud
Estos tipos de pasta están asociados con un brote de listeria que ya deja cuatro muertos: revisa aquí si es la marca que compraste
4 mins

Estos tipos de pasta están asociados con un brote de listeria que ya deja cuatro muertos: revisa aquí si es la marca que compraste

Salud
Retiran del mercado más de 360,000 libras de tocino de pavo Oscar Mayer por riesgo de contaminación con listeria
3 mins

Retiran del mercado más de 360,000 libras de tocino de pavo Oscar Mayer por riesgo de contaminación con listeria

Salud
Retiran del mercado brócoli vendido en Walmart por riesgo de listeria
3 mins

Retiran del mercado brócoli vendido en Walmart por riesgo de listeria

Salud
Ozempic, Wegovy | Biden propone que Medicare y Medicaid cubran los costosos medicamentos para la obesidad para millones en EEUU
4 mins

Ozempic, Wegovy | Biden propone que Medicare y Medicaid cubran los costosos medicamentos para la obesidad para millones en EEUU

Salud
El químico presente en el combustible usado en los cohetes está en los alimentos que comemos
3 mins

El químico presente en el combustible usado en los cohetes está en los alimentos que comemos

Salud
El hallazgo en arroz, café, huevos y pescados de químicos tóxicos que pueden albergarse en tu sangre o en la leche materna
4 mins

El hallazgo en arroz, café, huevos y pescados de químicos tóxicos que pueden albergarse en tu sangre o en la leche materna

Salud
De convulsiones a espasmos: por qué retiraron del mercado miles de chocolates, gomitas y otros dulces infundidos con hongos
2 mins

De convulsiones a espasmos: por qué retiraron del mercado miles de chocolates, gomitas y otros dulces infundidos con hongos

Salud
¿Hay que temer de la gripe aviar en vacas lecheras? Te explicamos
6 mins

¿Hay que temer de la gripe aviar en vacas lecheras? Te explicamos

Salud
La gripe aviar se está propagando a más animales de granja: ¿son seguros la leche y los huevos para el consumo humano?
5 mins

La gripe aviar se está propagando a más animales de granja: ¿son seguros la leche y los huevos para el consumo humano?

Salud

Otra recomendación es lavar todos los alimentos antes de consumirlos, independientemente de si son orgánicos o convencionales. Según el EWG, este paso ayuda a reducir residuos de pesticidas, además de eliminar suciedad y bacterias, aunque no por completo.

La guía también sugiere prestar especial atención a los productos incluidos en la lista de mayor contaminación. En estos casos, elegir versiones orgánicas puede ser una forma más directa de reducir la exposición, especialmente en alimentos que se consumen con piel.

Además, el EWG recuerda que las opciones congeladas también pueden ser una alternativa más accesible y económica para mantener una dieta rica en frutas y verduras, sin dejar de considerar la exposición a pesticidas.

PUBLICIDAD

El informe advierte que algunos pesticidas están relacionados con posibles efectos en el sistema nervioso, hormonal y reproductivo.

Sin embargo, el informe insiste en que consumir frutas y verduras sigue siendo fundamental para la salud, y que la prioridad es aumentar su ingesta mientras se toman decisiones informadas sobre su origen y preparación.

La “docena sucia”: las frutas y verduras con más residuos

EWG etiqueta los alimentos con mayor carga de pesticidas como la docena sucia, y es que en ellos se detectaron 203 tipos distintos de pesticidas.

La lista incluye espinaca, fresas, uvas, nectarinas, duraznos, cerezas, manzanas, moras, peras, papas, arándanos, y kale, berza y hojas de mostaza,

El 96% de las muestras de estos alimentos contenía pesticidas, y en la mayoría se detectaron en promedio cuatro o más sustancias por muestra, según el EWG.

Por ejemplo, el 91% de las muestras de moras tenía pesticidas, mientras que el 90% de las papas contenía clorprofam, un químico aplicado tras la cosecha.

La lista de frutas y verduras con menos pesticidas: las 15 más limpias

El EWG identifica 15 productos con menor presencia de pesticidas, a los que llama Clean Fifteen.

Esta es la lista:

  • Piña
  • Maíz dulce (fresco y congelado)
  • Aguacate
  • Papaya
    • Cebolla
    • Guisantes dulces (congelados)
    • Espárragos
    • Repollo
      • Coliflor
        • Sandía
        • Mango
        • Plátano
        • Zanahoria
          • Champiñones
          • Kiwi
PUBLICIDAD

Según el análisis, solo el 16% de las muestras de estos productos contenía residuos de dos o más pesticidas, una proporción significativamente menor que en otros alimentos.
Además, los cuatro primeros —piña, maíz dulce, aguacate y papaya— no registraron muestras con más de tres pesticidas, y algunos, como la papaya y la cebolla, destacan por su baja toxicidad general.

Relacionados:
AlimentosNoticiasSalud

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Un hombre por semana
Polen
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX