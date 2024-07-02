Cambiar Ciudad
De convulsiones a espasmos: por qué retiraron del mercado miles de chocolates, gomitas y otros dulces infundidos con hongos

La FDA dijo que la empresa que elabora los dulces hizo el retiro voluntario de sus productos luego de los reportes de personas afectadas con diversos malestares.

Una marca productora de chocolates, conos y otros dulces infundidos con hongos inició el retiro del mercado de miles de productos luego del reporte de decenas de sus consumidores hospitalizados y con malestares.

La Administración para Alimentos y Medicamentos federal (FDA, por sus siglas en inglés) informó que, tras llevar a cabo análisis de los productos distribuidos por la empresa Prophet Premium Blends, de California, detectó la presencia del químico llamado muscimol.

Este está presente en los hongos del tipo Amanita y puede estar vinculado a los síntomas que se han registrado en las personas afectadas, como convulsiones, agitación, espasmos musculares y pérdida del conocimiento.

Otros síntomas detectados en los consumidores de los productos son confusión, somnolencia, náusea, vómito, hipo e hipertensión y pulso cardíaco irregular.

Los productos fueron distribuidos a nivel nacional a través de la marca Diamond Shruumz. La empresa inició el retiro de sus productos tras recibir quejas sobre los malestares de los consumidores.

Decenas de afectados en varios estados

En un comunicado, la FDA dijo que fueron reportadas 39 personas afectadas por los productos en los estados de Alabama, Arizona, California, Colorado, Georgia, Indiana, Iowa, Kentucky, Minnesota, Missouri, Montana, Nevada y Nueva Jersey.

También se registraron casos en Nueva York, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Ohio, Pennsylvania y Tennessee.

Los síntomas reportados han incluido aquellos vinculados a la excitación del sistema nervioso central (convulsiones, agitación y contracciones musculares involuntarias), depresión del sistema nervioso central (pérdida del conocimiento, confusión, somnolencia), síntomas gastrointestinales (náusea y vómito), e involucramiento cardiovascular (pulso cardíaco irregular e hiper e hipotensión)”, dijo la FDA.

De acuerdo con la agencia federal, la presencia del muscimol fue detectada luego de recibir dos reportes sobre personas que sufrieron malestares tras consumir dos barras enteras de chocolate de la marca.

“Revisamos los Certificados de Análisis (COAs) que mostraban cantidades más elevadas de lo normal de muscimol”, informó la FDA.

Prophet Premium Blends ha frenado la producción y distribución de los productos de su línea Diamond Shruumz conforme continúan las investigaciones sobre el caso, añadió la agencia.

“Los vendedores al menudeo y mayoreo deben descontinuar el uso, detener la distribución y poner en cuarentena el producto inmediatamente y contactar a sus representantes de ventas para iniciar su devolución y reembolso”, sostuvo la FDA.

Los consumidores que compraron los productos de la línea de dulces con infusión de hongos deben abstenerse de utilizarlos, destruirlos y contactar a la empresa vía telefónica al (209) 314-0881 o por correo a info@diamondshruumz.com.

Al contactarlos deben incluir el número de su orden para recibir los reembolsos.

Consulta aquí la lista completa de los productos que están siendo retirados del mercado.

