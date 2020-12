Otra crisis de salud crece: 1 de cada 4 personas ha faltado a sus despistajes de cáncer durante la pandemia

En Estados Unidos, en el marco de la Semana de la Detección del Cáncer (Cancer Screen Week), que se celebra entre el 7 y el 11 de diciembre, organizaciones como la Asociación Estadounidense contra el Cáncer, Stand up to Cancer, Genentech y Rally Health se han movilizado para crear conciencia sobre los peligros de postergar importantes pruebas de detección que podrían aumentar las posibilidades de supervivencia para distintos tipos de cáncer y evitar tratamientos más invasivos.

"De vida o muerte"

“Esperar un año para detectar un cáncer podría marcar la diferencia entre vida o muerte”, explica a Univision Noticias la doctora Edith A. Pérez, llíder del Comité de Equidad en Salud en Stand Up To Cancer y profesora de la Clínica Mayo. “Si alguien tiene cáncer quiero que lo encontremos lo más pronto posible, por eso se hacen estos despistajes cuando no hay síntomas porque en ese momento las posibilidades de curar son más altas”, dice.