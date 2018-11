Stein se sometió a una lumpectomía una semana después de que su médico notara un nódulo durante su chequeo anual. “Todo ocurrió muy rápido y lo que más me impactó era que meses antes me había hecho una mamografía que no había revelado nada” , cuenta a Univision Noticias. La recuperación duró apenas dos semanas.

Cada diagnóstico es distinto

La doctora Police advierte que incluso si es necesario someterse a una quimioterapia, esto no necesariamente implica que debas detener tu vida por completo, ya que este tipo de tratamiento también ha evolucionado mucho. “Ahora es mucho mejor tolerada y se puede tomar en forma de pastillas. No todos los pacientes vomitan y muchos pueden continuar con su trabajo” .

“Desde mi experiencia también puedo decir que me ayudó el permitirme sentir lo que estaba sintiendo, pero también el no enfocarme en el miedo. Me mantuve ocupada y no me quedé de brazos cruzados. Soy mamá de dos adolescentes así que me enfoqué en seguir adelante con mis tareas cotidianas y mi trabajo como psicóloga. Creo que tener fe y ser optimista es vital en este tratamiento”, concluye.