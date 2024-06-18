El cantante Don Omar dice que fue operado con éxito de su cáncer: "Ahora queda recuperarme"

El cantante puertorriqueño Don Omar dijo este martes que fue operado con éxito de cáncer. Lo hizo en un breve mensaje en su cuenta en Instagram, sin dar detalles de su padecimiento.

Don Omar, de 46 años, había revelado en la víspera que había sido diagnosticado con cáncer sin brindar más detalles más allá de compartir una foto en la que se veía su puño y un brazalete de un centro de salud.

"Hoy me levanté sin cáncer y agradecido. Gracias por sus buenos deseos, oraciones y miles de mensajes", escribió este martes. "Mi operación fue todo un éxito y ahora queda recuperarme", agregó en la misma publicación, acompañada esta vez por una foto en la que se le ve haciendo la señal de paz.



Don Omar se encuentra en medio de su gira de conciertos Back to Reggaeton que lo llevará a más de una veintena de ciudades en Estados Unidos y Canadá, la cual se espera concluya en Puerto Rico.

Tras su post en Instagram del lunes, el cantante recibió decenas de mensajes de apoyo. "Esa es la actitud", "Pa'lante con todo el proceso", "La mano de Dios está contigo", fueron algunas de las primeras reacciones.

Este martes, esos mensajes se replicaron nuevamente. "EL MÁS DURO. Acá contigo, Don. SUPERARÁS ESTO Y MÁS", escribió uno de los usuarios.

