'Ninja', el ‘streamer’ de videojuegos con más seguidores del mundo, anuncia que tiene cáncer

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) el cáncer de piel es el más frecuente en Estados Unidos.

Video ¿Cuáles son las causas más comunes de erupciones en la piel? Te contamos

Tyler "Ninja" Blevins, el popular 'streamer' de videojuegos de la plataforma Twitch, reveló que fue diagnosticado con una forma de cáncer de piel, conocido como melanoma.

El jugador estadounidense de 32 años compartió su diagnóstico en una publicación en X (antes Twitter) este martes.

"Todavía estoy en estado de shock, pero quiero mantenerlos informados", dijo en la red social.

De acuerdo con el ‘gamer’, hace unas semanas acudió al dermatólogo al notar un lunar en la planta de su pie. Dicho lunar fue extirpado por los médicos solo como precaución, aclaró Blevins.

Sin embargo, tras realizar estadios, resultó que tenía un tipo de cáncer en la piel conocido como melanoma.

“Pero (los médicos) son optimistas, ya que lo detectamos en las primeras etapas”, explicó. “ Me apareció otra mancha oscura cerca, así que hoy le hicieron una biopsia y extirparon un área más grande alrededor del melanoma con la esperanza de que bajo el microscopio vean bordes claros que no son melanoma y sepamos con qué lidiamos”, agregó.

El jugador aprovechó que tiene una comunidad de 19 millones en Twitch para alertar de los riesgos del cáncer de piel y motivar a que más personas se realicen chequeos anuales de piel.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU (CDC, por sus siglas en inglés) el cáncer de piel es el más frecuente en Estados Unidos.

El melanoma puede causar desfiguraciones e incluso mortal, alertan los CDC. Según un reporte las muertes aumentan con la edad y son mayores en los hombres que en las mujeres.

El reporte publicado hace dos años señala que en 2018, se registraron un total de 83,996 nuevos casos de melanoma en EEUU: 49,547 casos en hombres y 34,449 en mujeres.

¿Cómo identificar un posible cáncer en la piel?

Un cambio en la piel es el signo más frecuente de cáncer de piel, dicen los CDC. Puede tratarse de un nuevo crecimiento, una llaga que no se cura o un cambio en un lunar. Para ellos los centros han creado una técnica fácil de recordar que permite identificar señales de alerta frente a un posible caso de melanoma: el A-B-C-D-E.

Asimétrico: ¿Tiene el lunar o la mancha una forma irregular con dos aspectos muy diferentes entre sí?

Borde: ¿El borde es irregular o dentado?

Color: ¿El color es irregular?

Diámetro: ¿Es el lunar o la mancha mayor que el tamaño de un chícharo?

Evolución: ¿Ha cambiado el lunar o la mancha durante las últimas semanas o meses?

Los CDC alertan que el cáncer de piel puede prevenirse con una menor exposición al sol y el uso de bloqueador solar ya que la exposición a los rayos UV causa más del 90% de los melanomas en EEUU.

Además resalta que, contrario a lo que se cree, las personas de cualquier color de piel, incluso las pieles negras, pueden padecer melanoma, pero las personas de piel más clara corren mayor riesgo.

