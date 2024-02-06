El cáncer de estómago que mató a Toby Keith es una enfermedad cada vez menos frecuente

Video Aumentan las cifras de cáncer entre personas más jóvenes: "No tenemos una razón exacta"

La muerte de la superestrella de la música country Toby Keith causó conmoción entre sus fanáticos y seguidores. A pesar de haber hecho público su diagnóstico de cáncer de estómago, Keith no detuvo su ajetreada agenda de presentaciones sino hasta cerca del final de su vida, dando su último concierto el pasado 14 de diciembre en Las Vegas a manos de dos meses de su fallecimiento.

Keith de 62 años de edad dijo en septiembre a E! News que su enfermedad había sido "un poco como una montaña rusa". "Tienes días buenos, y ya sabes, vas de arriba a abajo" dijo el cantante.

El cáncer de estómago en Estados Unidos

La dolencia que acabó con la vida de Keith no es uno de los tipos de cáncer más comunes en Estados Unidos. De hecho, el cáncer de estómago solo representa el 1.5% de todos los casos de la enfermedad diagnosticados anualmente en el país, según la Sociedad Estadounidense del Cáncer (ACS).

Aún así la ASC espera ver en 2024 alrededor de 26,890 nuevos casos de cáncer de estómago, 16,160 casos en hombres y 10,730 en mujeres, y cerca de 10,880 muertes causadas por la dolencia, repartidas en cerca de 6,490 muertes de hombres y 4,390 de mujeres.

Según la ASC el cáncer de estómago, también conocido como cáncer gástrico, afecta principalmente a personas mayores. La edad promedio de las personas cuando son diagnosticadas es 68 años y cerca de seis de cada 10 personas diagnosticadas con la dolencia anualmente tienen 65 años o más.

La organización dice que el riesgo de desarrollar cáncer de estómago a lo largo de la vida es mayor en los hombres, que en las mujeres, pero también advierte que el riesgo de cada persona puede verse afectado por muchos otros factores distintos al género.

El cáncer de estómago es cada vez menos frecuente

En Estados Unidos, el número de casos nuevos de cáncer de estómago ha disminuido aproximadamente un 1.5% cada año durante los últimos 10 años.

La peligrosa dolencia fue mucho más prevalente en el pasado. De hecho, según la ACS el cáncer de estómago fue la principal causa de muerte por cáncer en los Estados Unidos durante gran parte del principio del siglo XX, un puesto que hoy ocupa el cáncer de pulmón.

Las razones de la menor incidencia y mortalidad del cáncer de estómago en Estados Unidos no están completamente claras.

La ACS cree que los factores determinantes fueron el mayor uso de la refrigeración para el almacenamiento de alimentos, lo que ha llevado a que las personas coman menos alimentos ahumados y preservados en sal, los cuales la organización describe como “factores de riesgo de cáncer de estómago” y la disminución en el número de personas infectadas con la bacteria Helicobacter pylori, que se cree que es una de las principales causas de cáncer de estómago.

Si bien el cáncer de estómago se ha vuelto menos común en Estados Unidos, sigue siendo común en otras partes del mundo, particularmente en el este de Asia, donde aún es una de las principales causas de muertes relacionadas con el cáncer.

La tasa de supervivencia del cáncer de estómago en Estados Unidos es del 36%, con una tasa del 75% para los casos localizados que no se han trasladado a otras partes del cuerpo y del 3% en los casos en que se ha trasladado a partes distantes del cuerpo.

El cáncer de estomago solo logró detener a Keith al final de sus días

Keith anunció por primera vez su diagnóstico de cáncer de estómago en junio de 2022, indicando que el diagnóstico había tenido lugar seis meses antes cuando fue sometido a una cirugía y comenzó tratamiento de quimioterapia y radiación.

“El otoño pasado me diagnosticaron cáncer de estómago”, explicó el cantante a través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, en el que pidió a sus fans “tiempo para respirar, recuperarme y relajarme. Tengo muchas ganas de pasar este tiempo con mi familia. Pero veré a los fans más temprano que tarde. No puedo esperar.”

Poco tiempo después Keith regresó a dar conciertos en vivo, hasta dar los últimos shows de su carrera que tuvieron lugar en diciembre de 2023 en el Park MGM de Las Vegas.

"Tres espectáculos con entradas agotadas en Las Vegas fueron una excelente manera de terminar el año", publicó el cantante en Instagram el 28 de diciembre.

El martes la familia de Keith reveló en un comunicado publicado en X, antes Twitter, que el músico había muerto el día anterior: "Toby Keith falleció en paz anoche, el 5 de febrero, rodeado de su familia". "Luchó con gracia y coraje", agregó el comunicado.