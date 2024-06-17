El cantante Don Omar revela que tiene cáncer

Video Las imágenes de la reaparición pública de Kate Middleton tras el anuncio de su lucha contra el cáncer

Don Omar, uno de los cantantes urbanos más conocidos, reveló este lunes que ha sido diagnosticado con cáncer en una escueta publicación en Instagram en la que no dio más detalles.

"Hoy sí, pero mañana no tendré cáncer. Las buenas intenciones son bien recibidas. Nos vemos pronto", escribió William Omar Landrón, conocido como Don Omar, en su cuenta de Instagram. Acompañó el mensaje con una foto en la que se ve su mano con un brazalete de un centro de salud.

Don Omar hizo el anuncio cuando se encuentra en medio de su gira de conciertos Back to Reggaeton que lo llevará a más de una veintena de ciudades en Estados Unidos y Canadá, la cual se espera concluya en Puerto Rico.

PUBLICIDAD

Tras su post en Instagram, el cantante puertorriqueño de 46 años recibió decenas de mensajes de apoyo. "Esa es la actitud", "Pa'lante con todo el proceso", "La mano de Dios está contigo", fueron algunas de las primeras reacciones.

Mira también: