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Encuentran fármaco que se usa en viagra en suplemento alimenticio: FDA lanza alerta por este producto

La FDA informó que análisis de laboratorio detectaron sildenafilo, el principio activo del fármaco recetado Viagra en un suplemento de Primal Herbs.

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Por:N+ Univision
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La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) alertó esta semana sobre un suplemento alimenticio en el que hallaron sildenafilo, el principio activo de la viagra, sin que aparezca en la etiqueta del producto.

La FDA informó que análisis de laboratorio detectaron trazos del medicamento utilizado para tratar la disfunción eréctil en el suplemento Primal Herbs Volume. El producto fue retirado voluntariamente del mercado por la empresa Primal Supplements Group LLC.

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Según la agencia, el sildenafilo solo debe utilizarse bajo supervisión médica. Su presencia no declarada en suplementos puede representar un riesgo para la salud, especialmente para personas que toman medicamentos que contienen nitratos.

Video El viagra podría disminuir el riesgo de sufrir Alzheimer, asegura estudio: la reducción fue del 18%


La agencia federal explicó que esta sustancia puede interactuar con fármacos como la nitroglicerina y provocar una caída peligrosa de la presión arterial. Pacientes con diabetes, hipertensión, colesterol alto o enfermedades cardíacas suelen utilizar este tipo de medicamentos.

A qué productos de Primal Herbs afecta el recall de la FDA por sildenafilo

El retiro afecta a los pedidos del producto realizados entre el 2 de julio y el 19 de septiembre de 2025 a través del sitio web de la compañía. El suplemento se vende en envases redondos de 8.5 onzas con etiqueta verde.

La empresa pidió a los consumidores que hayan comprado el producto durante ese periodo que dejen de usarlo de inmediato y contacten al fabricante para gestionar una devolución o crédito en la tienda.

Las autoridades sanitarias también recomiendan consultar a un médico si se han experimentado efectos adversos tras consumir el suplemento. La FDA indicó que los problemas relacionados con este producto pueden reportarse a su programa de vigilancia MedWatch.

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