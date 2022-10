FDA confirma escasez nacional de Adderall, un popular fármaco contra el trastorno por déficit de atención

Erik Gude, de 28 años, cuenta al Washington Post que en el mes que lleva sin encontrar Adderall no se ha atrevido a contactar a su médico para buscar un fármaco de reemplazo porque tardó años dar con la medicina con menos efectos secundarios que le sentara bien: “Estás sopesando los déficits de no estar medicado en absoluto con el diablo que no conoces”.