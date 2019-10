Trastorno por déficit de atención: ¿medicar o no medicar?

Sin embargo, algunos expertos dicen estar decepcionados porque las nuevas directrices no recomiendan primero el tratamiento conductual para más niños , ya que eso podría conducir a mejores resultados, sugiere una investigación reciente.

Cuando Brody Knapp, de 6 años, de Kansas City, Missouri, fue diagnosticado con TDAH el año pasado, su padre, Brett, se mostró escéptico. No quería que su hijo tomara píldoras.

"Escuchas que los niños pierden su personalidad, y se convierten en una sombra de sí mismos, y no son ese pequeño chispeante al que amas", dijo Brett Knapp. "No quería que Brody perdiera eso, porque es un niño increíble".

"Es cierto que cuando miras televisión, no vas a ver muchos anuncios sobre tratamientos conductuales, pero es muy posible que veas algunos nuevos sobre medicamentos", expresó la doctora Carla Allan, especialista en TDAH en el Children's Mercy en Kansas City y miembro del subcomité de pautas de práctica clínica del TDAH. Allan es la médica de Brody y participó en la redacción de las últimas directrices. Si bien quiere que más pacientes con TDAH reciban tratamiento conductual, dijo que está de acuerdo con la decisión de la academia de mantenerse firme en sus recomendaciones sobre medicamentos.

"Creo que es un gran error no solo para los niños que estamos intentando tratar, sino también para los padres que preferirían tener intervenciones conductuales", dijo Erika Coles, investigadora de psicología de la Universidad Internacional de Florida.

Estas intervenciones están diseñadas para enseñar a los niños estrategias que pueden usar a diario para mantenerse enfocados y reforzar las habilidades sociales que pueden no desarrollarse cuando los niños luchan por concentrarse.

"No me gusta la idea de tener que decirles a mis hijos ni a nadie qué hacer", expresó. "Quiero que puedan pensar por sí mismos y tomar esas decisiones seguras, pero todavía no es posible con Brody".